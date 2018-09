PNV "no cejará en el empeño" de buscar apoyos más amplios en autogobierno y "no vislumbra otro escenario que no sea ése"

Publicado 22/09/2018 10:23:45 CET

Gorospe afirma que hay "un único discurso" en el PNV sobre esta cuestión y se basa en la búsqueda de consenso y el rechazo a los vetos

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha afirmado que su formación "no cejará en el empeño" de buscar un "apoyo más amplio" en torno al nuevo estatuto y ha asegurado que "no vislumbra otro escenario que no sea ése".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Gorospe ha hecho este análisis sobre la posición del PNV en relación al nuevo estatus tras los mensajes del pleno de Política general celebrado el pasado jueves.

La parlamentaria jeltzale ha afirmado que el PNV es un partido "pactista de pura cepa, por naturaleza" y ha indicado que, desde el principio de la legislatura trasladaron que tenían una "clara voluntad" de llegar "a acuerdos amplios en distintos ámbitos" y ha indicado que así ha sido en los últimos años con las distintas formaciones.

Por lo tanto, ha asegurado que "predican con el ejemplo" y pretenden

"seguir por esa vía" y, en este sentido, ha asegurado que "queda un camino largo por recorrer".

Según ha destacado, el trabajo está ahora en manos de los expertos que tienen ocho meses para elaborar un texto articulado que volverá al Parlamento y, después, los grupos "tendrán tiempo" para presentar enmiendas y para la negociación política.

Por ello, ha manifestado que no van "a cejar en el empeño" para que se pueda lograr "un apoyo más amplio". "Esa es nuestra voluntad, no vislumbramos otro escenario que no sea ese", ha añadido.

No obstante, ha reconocido que la situación es "complicada" por la posición política del resto de grupos y ha destacado que la negociación política "a veces lleva a dejar algo en el camino".

"Y sabemos que para eso tenemos que tener claro que el acuerdo y ese pacto tiene un valor en sí, con tiempo, con calma, con iteligencia política, sabiendo leer los tiempos en cada momento y por supuestos en nuestro caso utilizando la capacidad que tenemos para articular acuerdos", ha añadido.

La parlamentaria jeltzale ha señalado que ese acuerdo se deberá buscar en el Parlamento entre los grupos, una vez que los expertos redacten el texto articulado.

Por otra parte, ha afirmado, ante el mensaje del PP que "implora" al cumplimiento de la legalidad, que el Estatuto de Gernika ha sido "incumplido", lo que "resta credibilidad" a su argumento político. En este sentido, ha pedido al PP que diga "alto y claro" si el modelo de Estado por el que apuesta es un "modelo centralizado".

Por otro lado, en relación al hecho de que el PSE-EE, su socio de Gobierno, no se haya sumado al acuerdo, ha asegurado que es algo que "entraba dentro de lo posible", ya que en el acuerdo de Gobierno se pactaron una serie de "discrepancias", entre ellas, en este tema.

Por otra parte, ha rechazado los planteamientos del PSE de que no han aceptado propuestas de otros grupos y ha asegurado que su voluntad era intentar "incorporar" propuestas del resto de grupos "para incrementar el consenso" que cree que es algo que también comparte EH Bidu"

Gorospe ha asegurado que es "bueno" que haya una "mayoría más amplia", aunque ha reconocido que, en este momento, la situación política es "muy compleja" y "no sé si seriamos capaces de sacar ni tan siquiera el Estatuto de Gernika". "Nosotros nos vamos a emplear en ello", ha manifestado.

Por otra parte, ante los mensajes de la existencia de varias 'voces' dentro del PNV en este tema, ha destacado que Egibar está en la ponencia de autogobierno, junto con otros representantes jeltzales, por "expresa decisión" del grupo y del EBB.

En concreto, ante estas apelaciones por parte de EH Bildu, ha asegurado que en el discurso del PNV hay "una única voz". "Tiene distintos timbres, tiene distintos registros, a veces es de Ortuzar, a veces es de Egibar, a veces es de Itxaso Atutxa, todos los representantes que están en una ejecutivas u otras tiene el mismo discurso, aunque no las mismas voces evidentemente", ha agregado.

Según ha destacado, ese discurso se basa en "dos claves", una de ellas la de buscar un "mayor consenso" y, por otra parte, en el rechazo a los vetos

"Deseamos un amplio, un mayor consenso porque eso le va a dar más estabilidad porque estamos hablando de un proyecto para Euskadi que es muy a largo plazo", ha indicado.

Gorospe, ante el mensaje de EH Bildu de que se fijarán en lo que pueda hacer en el PNV más que en su discurso, ha asegurado que están "absolutamente orgullosos" de lo que han hecho, "de 40 años de autogobierno". "Eso que hemos hecho, es lo que nos da solvencia política y estamos orgullos, vosotros tendríais que hacer lo mismo cuando os juzguemos, mirar la vista atrás y ver lo que se ha hecho", ha apuntado.

Gorospe cree que también hay que hablar de qué es el concepto de pluralidad y transversalidad. "¿Por qué en el ámbito del proyecto territorial de país, se dice que es excluyente e identitario un acuerdo de dos grupos parlamentarios que tenemos un sentir más próximo en el ámbito de proyecto territorial, pero, sin embargo, en el ámbito socioeconómico ese carácter de izquierda derecha no se plantea?", ha cuestionado.