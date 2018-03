PNV pide a Rajoy revalorizar las pensiones con el IPC y medidas "urgentes e indemorables" que hagan viable el sistema

Actualizado 14/03/2018 13:15:09 CET

Reclama la transferencia de la gestión del régimen económico de la SS a Euskadi porque no es "capricho ni imposición", sino "Ley"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la revalorización de las pensiones con el IPC y que adopte medidas "urgentes e indemorables" que hagan "viable" el sistema. Además, le ha reclamado la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi porque no es "capricho ni imposición", sino "Ley".

Durante el debate de las pensiones en la Cámara baja, Esteban ha dicho a Rajoy que, si su objetivo es "garantizar pensiones dignas", el sistema actual "no tiene futuro". "Este modelo implantado unilateralmente no es la solución", ha aseverado, para afirmar que "el Gobierno no puede fiarlo todo a un 'boom' económico". "No es viable, dejen de engañar", ha asegurado.

El dirigente jeltzale ha destacado que "el Sistema Público de Seguridad Social debe ser el pilar básico del Sistema de Pensiones, manteniéndose siempre su carácter público, tanto en su financiación como en su gestión", y ha reclamado "tomar medidas con urgencia y no parches". En este sentido, ha emplazado a "dejar a un lado la lucha partidista y las decisiones unilaterales" para consensuar un sistema "mínimamente previsible para los beneficiarios y en ningún caso regresivo".

El portavoz del Grupo Vasco ha solicitado la derogación de la Ley 23/2013, aprobada por el PP en la X Legislatura, porque "no es la solución y porque aboca a una bajada drástica de las percepciones, que se hará aún más evidente a partir del año que viene con la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad".

Por el contrario, ha exigido el restablecimiento de la actualización de las pensiones con el IPC y la "eliminación de gastos impropios del Sistema como las innumerables exenciones, bonificaciones y reducciones de la cotización de empresas". Asimismo, ha apostado por encontrar "nuevas fórmulas más claras, seguras y transparentes con acuerdo amplio en el Pacto de Toledo".

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En este sentido, ha propuesto "explorar las posibilidades" de las Entidades de Previsión Social Voluntarias, tanto en el marco de las empresas como entre los autónomos, y ha solicitado la transferencia de la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social a Euskadi.

"La ley, señor presidente, como suele usted repetir, hay que cumplirla. Cúmplala y proceda, aunque sea tras 39 años de la aprobación del Estatuto de Gernika, a realizar la transferencia. Es ley, señor presidente, no capricho ni imposición", ha asegurado.

Por otro lado, ha sido crítico con la celebración del pleno de este miércoles, cuando la Comisión del Pacto de Toledo "se ha ido reuniendo durante meses". "Algo ha debido estar haciéndose muy mal", ha señalado.

En esta línea, ha preguntado "cómo es posible que el Pacto de Toledo no haya avanzado nada". "Se sigue sin adoptar decisiones porque no se quiere renunciar a que el asunto de las pensiones sea campo de guerra política y de captación de votos, a pesar de que todo el mundo ve que nos acercamos al precipicio si no se abordan cambios", ha indicado.

Por ello, ha señalado que es al presidente del Ejecutivo al que "corresponde fundamentalmente" presentar propuestas porque "el modelo al que nos ha abocado no goza de consenso alguno y porque conduce 'per se' a una reducción constante en los recursos de los beneficiarios". "En definitiva, no tiene futuro si realmente se quieren asegurar unas pensiones dignas a los ciudadanos", ha aseverado.

A su juicio, "es necesario retocar el Sistema a fin de consolidarlo y hacerlo viable para generaciones futuras porque así lo exigen la inversión de la pirámide demográfica, el impacto de la crisis económica y la inaceptable reducción generalizada de salarios". "¿En tamaño asunto, vamos a ponerle el cascabel al gato?", ha concluido Esteban.