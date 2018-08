PNV reprocha que Casado haga del acercamiento "lanza de sus reivindicaciones" y quiera promover que no se aplique la Ley

Publicado 06/08/2018 15:17:53 CET

Suso critica que el PP haya intentado trasladar que, con la Ley de abusos policiales, se quiere juzgar y "poner en solfa penas"

El presidente del PNV de Álava, José Antonio Suso, ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, que haga del acercamiento de los presos de ETA una "lanza de sus reivindicaciones" y quiera promover que "no se aplique la Ley" en ese sentido.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Suso ha dicho que desconoce si se está cerca del fin de la dispersión de los presos de ETA. "En principio, estamos trabajando para que eso sea así", ha añadido.

Tras recordar que ETA ha tardado "mucho" en disolverse, ha apuntado que la banda ya ha desaparecido, y los presos "también han dado pasos adelante, tal como marca la política penitenciaria". "Y, tal como dice el propio ministro (Fernando Grande-Marlaska), no se está pidiendo que se apliquen beneficios penitenciarios, sino que se aplique la normativa penitenciaria", ha indicado.

Por ello, ha manifestado que, "independientemente de que haya partidos que quieren hacer de esto una lanza importante de sus reivindicaciones, como ayer ocurría mismamente en Vitoria con la presencia del señor Casado", ha considerado que "lo que no se puede impulsar por parte de los partidos políticos es la no aplicación de la Ley".

"Si en otros aspectos se nos llena la boca diciendo que se aplique la Ley y el Estado de Derecho, aquí hay que hacer lo mismo. Yo espero, oyendo las propias declaraciones que están haciendo los ministros, que esa situación vaya adelantando ya determinados traslados de presos, sobre todo, aquellos que están enfermos o que ya tienen una edad importante, y con el tiempo y en función de las circunstancias, avancemos también en el resto de las personas que están en estos momentos cumpliendo las penas", ha indicado.

El presidente del ABB ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que el PP "está utilizando a las víctimas de forma electoral". "Y es un tema que ha intentado también trasladarlo en esa pelea que ha habido entre las dos candidaturas que el PP para nombrar al nuevo presidente", ha apuntado.

Asimismo, cree que "intenta ponerse a la misma altura que Ciudadanos en esa materia". "Es una pelea entre los dos partidos a la derecha, lo que pasa que el cambio que hay en el PP, que ya ha defendido también esta política, también es cierto, durante mucho tiempo, todavía es más preocupante porque habla de que no va a permitir, que va a hacer todo lo posible para que eso no se produzca", ha señalado.

A su entender, "está en su derecho, pero un presidente de un partido político con pretensiones de gobernar, lo que tiene que hacer es cumplir la Ley". "En este sentido, tenemos que demandar su cumplimiento", ha subrayado.

'SANTI POTROS'

José Antonio Suso se ha referido a la puesta en libertad del exdirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', y ha recordado que él ha cumplido la pena que se le impuso, aunque ha reconocido que los atentados que cometió "dejaron muchas víctimas" y "horrendos crímenes".

Además, ha considerado "muy acertado" que, en este caso, no haya habido ningún homenaje público. "Aquellas víctimas que sufrieron las consecuencias de aquellos atentados que él dirigió, es normal que se les revuelva las tripas en este momento. Yo también aquellos atentados como el de 'Hipercor', del que parece que fue uno de los inductores, todavía lo tengo en la retina. Aquello fue una salvajada que nunca se nos va a olvidar, independientemente de que haya cumplido su pena y le toque salir de la cárcel", ha añadido.

LEY DE ABUSOS POLICIALES

Suso ha considerado que el PP, cuando ha estado en el Gobierno central, ha intentado trasladar "una idea que no es cierta" porque esta Ley "no va a juzgar a nadie ni va a poner en solfa penas que hayan podido ser juzgadas ya, no va a hacer de juez porque para eso están la Justicia y los jueces".

En este sentido, ha añadido que "aquellas personas que piensen que los hechos no han sido valorados como fueron, pueden presentar en esa comisión que se establece en la Ley sus argumentos y denuncias", para obtener "esos beneficios que están previstos para las víctimas".

"La Ley no pretende nada más que aclarar una serie de hechos que entendemos que no se aclararon en su momento. Es una Ley, además, que llega hasta el 96 su aplicación, donde puede todavía ser juzgados los hechos por las autoridades judiciales. Creo que se está buscando una polémica que el Gobierno y el Parlamento vascos no han pretendido con esta Ley", ha concluido.