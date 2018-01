Podemos cree que "la guerra" de posturas sobre derecho a decidir puede hacer fracasar la reforma estatutaria

Actualizado 31/01/2018 11:18:25 CET

Lander Martínez considera que la formación morada no participará en la cadena humana de Gure Esku Dago del 10 de junio

BILBAO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos y portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha advertido de que la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, creada para elaborar un nuevo estatuto para Euskadi, puede "quedar en nada" por "el bloqueo" que se ha producido entre las formaciones sobre el derecho a decidir, sobre el que mantienen "guerra de posiciones".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez ha admitido que están "preocupados" con el devenir del foro parlamentario porque ven que "los partidos políticos están tomando una actitud de guerra de posiciones, de mantenerse semiatrincherados en la posición política original y, evidentemente, un pacto social amplio como el que habría que obtener para actualizar el Estatuto de Autonomía en la ponencia de autogobierno requiere de negociar, de ceder, de escuchar a la ciudadanía y sus demandas, y de poder hablar con normalidad dentro de una mesa para poder llegar a acuerdos".

"Nosotros vemos que puede haber un bloqueo y, de hecho, así lo detectamos y lo diagnosticamos en la última reunión de la ponencia de autogobierno. Es cierto que, en nuestro caso, hemos planteado alternativas metodológicas para que se puedan dar todos los debates, que han recibido una respuesta negativa, pero para las cuales tampoco nadie ha presentado una alternativa", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que su grupo "en ningún momento ha planteado ningún problema a tener ningún debate". "No solo eso, sino que, además, vemos como otros grupos políticos, y nos congratulamos de ello, acogen propuestas nuestras", ha indicado, para señalar que el PNV habla de confederalismo y el PSE-EE y EH Bildu abogan por "el blindaje de los derechos sociales".

"Si eso se materializase en una voluntad real de acuerdo dentro de la ponencia sin pretender bloquear ningún tipo de debate, podremos avanzar, pero, en este momento, por lo menos, no hay una metodología clara que vaya a permitir que se avance", ha dicho.

A su juicio, existe un bloqueo porque se está "reiterando y alargando debates y planteando cuestiones dentro de la ponencia que, luego, no tienen una resolución concreta". "En este momento, estamos llegando a un punto en esas reuniones en los cuales los debates vuelven a tornar alrededor del derecho a decidir y de su inclusión o no dentro de un texto que saliera de esa ponencia, lo que es totalmente legítimo y hay que mantener, pero no puede ser que ese debate sea lo que haga que no se puedan tener más debates", ha indicado.

Por eso, ha explicado que Elkarrekin Podemos planteó dos mesas paralelas para debatir en una de ellas esa cuestión y en otra la reforma estatutaria y las mejoras del actual autogobierno. Por ello, cree que, si se pone como "parapeto de cualquier debate" el derecho a decidir, sabiendo las posturas que cada uno mantiene al respecto, se está "bloqueando todo tipo de debates". "La ponencia podría acabar en nada, aunque espero que no", ha indicado.

Para Lander Martínez, esto supondría "un fracaso" de los partidos políticos y demostraría que "no hay una gran voluntad ni capacidad de negociación para poder alcanzar un acuerdo" de reforma estatutaria. "A nosotros nos parece primordial que se alcance un acuerdo amplio, actualizador, que es necesario después de 40 años de Estatuto de Gernika para Euskadi entre la gran parte de los partidos que están en esa ponencia y, desde luego, no nos podemos permitir una fracaso como ése en 2018 ó en 2019", ha subrayado.

GURE ESKU DAGO

El secretario general de Podemos ha señalado que todavía no han decidido si participarán en la cadena humana gigante a favor del derecho a decidir que pretende desarrollar Gure Esku Dago el 10 de junio con el fin de unir San Sebastián, Bilbao y Vitoria.

Probablemente, la respuesta "sea negativa", según Martínez, porque, aunque tienen "una relación fluida" con la plataforma organizadora, mantienen diferencias respecto a su estrategia y sus planteamiento de las consultas que celebran en los diferentes municipios de Euskadi. "Las respetamos, sin legítimas, pero no consideramos que sean adecuadas para nuestra participación y así se lo hemos trasladado", ha añadido.

Por último, ha apuntado que la presidenta de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Pili Zabala, se reincorporará ya a la vida parlamentaria tras cinco meses de baja por enfermedad "al cien por cien y con todas las ganas de retomar la actividad parlamentaria".