Podemos y Ezker Anitza quieren extender Elkarrekin Podemos a municipales y forales

Hacen una valoración "muy positiva" de su trabajo conjunto en el Parlamento vasco, dando prioridad "a la agenda social"

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha asegurado que tanto su "apuesta" como la de la dirección de la formación morada en el País Vasco es presentar a las elecciones municipales y forales de 2019 la coalición Elkarrekin Podemos, que en la actualidad conforman Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo en el Parlamento vasco. A su vez, la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, ha defendido "seguir construyendo espacios de confluencia y unidad" de la cara a los comicios del próximo año.

Podemos Euskadi y Ezker Anitza-IU se han reunido este lunes en la sede de la formación morada en Bilbao, con el objetivo de hablar de cómo afrontar los retos futuros, así como de reforzar la relación entre ambas organizaciones.

Por parte de Podemos Euskadi han asistido a la reunión su secretario general, Lander Martínez, y los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico Cristina Macazaga, Yahcov Ruiz y María Valiente.

La delegación de Ezker Anitza-IU ha estado integrada por su coordinadora general, Isabel Salud, el secretario de Organización, Iñigo Martínez, el responsable de Confluencia de Ezker Anitza-IU, Andrés Díez, y la responsable Institucional, Haizea Garay.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, Martínez ha recordado que los documentos políticos aprobados en la última asamblea ciudadana "se expresa de manera explícita que la apuesta es por la creación de la coalición Elkarrekin Podemos" para las elecciones de 2019, aunque, "como siempre, esta decisión compete a una consulta a las bases, como se hizo para la coalición del Parlamento".

Por ello, ha insistido en que "serán los inscritos de Podemos los que decidan si esa es la mejor apuesta para las elecciones municipales y forales", pero ha remarcado que "esa es la apuesta" tanto de él como de la dirección de Podemos Euskadi.

Martínez ha hecho una valoración "muy positiva" del trabajo de Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco. "Consideramos que

estamos trabajando muy bien y que estamos poniendo la agenda social en medio de la agenda política vasca, y cumpliendo con las expectativas que se nos demandan desde la ciudadanía", ha asegurado.

El líder de Podemos Euskadi ha afirmado que "esta evaluación positiva que hacen de la coalición Elkarekin Podemos "debe continuar y trasladarse también a la posibilidad de una alianza para las elecciones municipales y forales de 2019".

Para Martínez, es "clave" para la que es la tercera fuerza política en Euskadi "avanzar en alianzas, en consolidarse y en trabajar de manera conjunta", y, por ello, en la reunión de hoy han hablado de "cómo podemos organizar el trabajo de cara a 2019 y a las elecciones municipales y forales".

Según ha subrayado, para las fuerzas que conforman Elkarrekin Podemos, 2019 "es un año clave para nuestra implantación territorial, para nuestra presencia en los municipios y para que, definitivamente, el espacio político quede asentado".

Por otro lado, Martínez ha indicado que Podemos Euskadi y Ezker Anitza-IU coinciden en que, "a pesar de la mejora de las cifras macro, en lo microeconómico no se extiende esa mejora a la ciudadanía". En ese sentido, ha recordado que en las últimas encuestas "la preocupación por la calidad del empleo y por la perdida de derechos laborales aumenta y se pone prácticamente a la par que la preocupación por la propia pérdida del empleo o el desempleo".

Asimismo, ha identificado 2018 como "un año clave en el que se va a hablar mucho de empleo y del intento de mejora de nuestros derechos laborales", y ha advertido de que "corremos el riesgo en Euskadi de que haya un cierre por arriba de todos aquellos debates que se han podido abrir, y que acaben cerrándolo entre PNV, PSE y PP, que tienen una alianza estructural que parece que va a perpetuarse en el tiempo, incluso en 2019".

EZKER ANITZA-IU

Por su parte, Isabel Salud, que también ha hecho "un balance muy positivo" del trabajo de Elkarrekin Podemos, ha considerado necesario "seguir construyendo de espacios de confluencia y de unidad, sobre todo de cara a este proceso de elecciones que vamos a empezar próximamente". En ese sentido, ha explicado que en la reunión de este lunes han expresado su voluntad de "fijar las condiciones para esa alianza institucional que son las próximas elecciones municipales y forales".

"Hemos hablado de fijar un programa marco, aunque los municipios, tendrán la última palabra, y hemos abordado plazos y calendarios que iremos construyendo durante los próximos meses", ha dicho, para afirmar que "hay una sintonía total en ese sentido, y no solamente queremos construir entre Podemos, Ezker Anitza-IU, sino que hay más actores como Equo y actores sociales y locales, y vamos a trabajar en ese sentido".

En cuanto al contexto económico, ha mostrado su preocupación porque, en estos momentos, "la situación en cifras macroecónomicas esta mejorando, no hay duda de que estamos creciendo económicamente, pero eso no tiene repercusión y no hay recuperación para los sectores, las clases populares, y los trabajadores, que hemos sido castigados durante esta crisis, y que hemos perdido derechos y calidad en el empleo".

Tras advertir de que la crisis "se va a cerrar sin la recuperación de todo lo perdido durante estos años de crisis", ha apostado por trabajar "intensamente para que ese cierre no se dé en esas condiciones".

Salud ha denunciado también que "la alianza entre PNV, PSE y PP contribuye también a que ese cierre de la crisis se haga en beneficio de las elites de las rentas más altas del capital, y, por tanto, también tenemos que trabajar en Euskadi para que eso no ocurra".