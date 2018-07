PP acusa a PNV de pretender "hacer saltar el marco estatutario actual" y dice que Euskadi no está "para aventuras"

Publicado 26/12/2013 17:09:43 CET

Advierte de que el PNV "puede tener un problemón si alimenta, al estilo de Mas, expectativas independentistas que engorden a Bildu"

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP vasco, Borja Sémper, ha acusado a PNV de pretender "hacer saltar por los aires el marco estatutario actual" y ha afirmado que Euskadi no está "para aventuras complejas ni sencillas" en la actual situación económica. Además, ha advertido de que el partido dirigido por Andoni Ortuzar "puede tener un problemón si alimenta, al estilo de Mas, expectativas independentistas que engorden a Bildu".

A su entender, todo esto es "una cortina de humo para no dar cuenta, al final", de cómo gestiona el Gobierno vasco "un ferrari, que es Euskadi y que está conduciendo como si fuera un 600".

El representante de los populares vascos se ha referido, de esta forma, al hecho de que este jueves por la mañana el PNV haya registrado en el Parlamento vasco su iniciativa para crear una ponencia de la que salga un nuevo estatus político jurídico.

En declaraciones a Europa Press, Sémper ha expresado su preocupación porque el PNV reconozca que "embarca a todos en una aventura compleja, como literalmente ha dicho". "No estamos para aventuras, ni complejas ni sencillas, sino para gestionar y solucionar problemas", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que tiene la sensación de que la formación jeltzale, "con otros tiempos y de otra manera, quiere volvernos a meter en aventuras que no nos van a llevar a ningún sitio, sobre todo viendo el perfil que quieren dar a esta ponencia".

"Porque, cuando hablan de actualizar el autogobierno, lo primero que deberían decirnos es en qué quieren actualizarlo. Están poniendo el carro delante de los bueyes. No hay un diagnóstico, sino que lo que quieren es meternos en una aventura sin decirnos exactamente por qué, porque el para qué parece claro, que es hacer saltar el marco estatutario actual", ha añadido.

El representante popular ha asegurado que los populares no tienen "ningún problema en reflexionar y ver qué es lo que funciona peor o mejor, en reflexionar sobre el estatuto y el entramado institucional".

"Pero el PNV ha abierto la 'caja de Pandora', en el sentido de que el problema, probablemente prioritario que tenemos en Euskadi es abordar nuestro entramado institucional propio. Es decir, antes que reflexionar sobre cómo romper el Estatuto de Autonomía, lo que hay que reflexionar es sobre cómo mejorar las herramientas de las que ya disponemos", ha indicado.

De esta manera, ha aludido a la Ley de Territorios Históricos (LTH) o la Ley Municipal, "que no existe", es decir, "las posibilidades y herramientas de las que podemos disponer que todavía no están funcionando a pleno rendimiento".

"Y, claro, al final, cuando hablan también de que el resultado del nuevo estatus deberá tener el mismo o más apoyo que el Estatuto de Autonomía, ya nos están poniendo en un escenario en el que ellos adelantan que va a haber que decidir sobre un nuevo texto", ha indicado.

CONFRONTAR EL MODELO

A su juicio, los jeltzales "están adelantando, en función de sus intereses y de su objetivo no confesado, lo que va a haber que hacer". "Nosotros, desde luego, vamos a participar en esa ponencia. No sé si votaremos a favor o en contra de esa proposición no de Ley. Vamos a participar en ella porque creemos que tenemos una oportunidad para confrontar un modelo diferente al que el PNV plantea para Euskadi", ha aseverado.

En esta línea, ha considerado que la formación jeltzale plantea modelo para Euskadi "ombliguista, que mira, única y exclusivamente, de puertas para dentro". "Y nosotros creemos que el modelo que debe aportar el PP para Euskadi es una Euskadi interrelacionada, no que busque qué nos diferencia, sino lo que nos une con el resto de España y Europa", ha señalado.

Borja Sémper cree que ésta es "una oportunidad para el PP también para confrontar una visión de las relaciones de Euskadi con el resto de España diferente a la del PNV".

"UN PROBLEMÓN"

El portavoz parlamentario del PP vasco cree, cuando el portavoz del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, afirma que en "el Estado hay un grave problemón" sobre el modelo de Estado, "habla más con sus ganas que con la realidad".

"El entramado institucional o el modelo de Estado nunca es un problemón. Puede ser algo a mejorar, pero yo no lo calificaría así. Quien tiene un problemón es el PNV con Bildu, que le aprieta, le sopla en la nuca para que haga algo, para que se mueva. Tienen un problemón en la búsqueda de la hegemonía del nacionalismo vasco, pero el PNV puede tener más problemón si alimenta, al estilo de Mas, expectativas independentistas que lleven a engordar a Bildu en detrimento del PNV", ha subrayado.

Sémper ha afirmado que hay que intentar "impedir que ese problemón" se proyecte al conjunto de los vascos. "Nosotros creemos que Euskadi y los vascos, en estos momentos, no sienten que tiene un problemón con su Estatuto de Autonomía, sino con el empleo, la economía, con los problemas sociales, que son los que hay que abordar".

"Y esta embarcada en la que nos quiere meter el PNV no deja de ser una cortina de humo para no dar cuenta, al final, de cómo gestionan un ferrari que están conduciendo como si fuera un 600, que es Euskadi", ha concluido.