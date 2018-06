PP de Bizkaia rompe los acuerdos presupuestarios y del PGOU en Getxo por "la deslealtad" del PNV en la moción de censura

Publicado 06/06/2018 18:02:51 CET

Niega que sea una "venganza", sino que han perdido la confianza en el PNV, un partido de "hombres de chequera" en lugar de "hombres de fiar"

BILBAO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Bizkaia ha decidido romper los acuerdos tanto presupuestario como del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo, a los que había llegado con el equipo de Gobierno de esta localidad vizcaína, debido a la "pérdida de confianza" en el PNV por su "deslealtad mercenaria" al apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy, además de por su postura en materia de autogobierno en el Parlamento vasco.

La presidenta del Partido Popular en Bizkaia, Raquel González, ha anunciado esta decisión en una rueda de prensa en Bilbao, acompañada del portavoz del PP en Getxo, Eduardo Andrade, un día antes de que se debata el proyecto presupuestario en un pleno extraordinario que celebrará el Ayuntamiento de Getxo, donde el equipo de Gobierno de PNV y PSE no cuenta con la mayoría suficiente para aprobarlos. El PP había pactado 16 partidas cuantificadas en más de dos millones.

Raquel González ha recordado que el acuerdo se cerró a mediados del mes de mayo con un PNV que "nada tiene que ver" con el PNV que acudirá este jueves al Pleno de Getxo.

"Ahora mismo, nos encontramos ante un partido nacionalista que ha perdido nuestra confianza. No nos fiamos de un partido que ha preferido apostar por la incertidumbre y la inestabilidad", ha añadido Raquel González, que ha señalado que esta decisión del PP de Bizkaia "prácticamente unánime" ha sido comunicada al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso.

González ha indicado que no tienen "ninguna garantía" de que, una vez aprobados, no se modifiquen mediante créditos presupuestarios "y lo destinen a otras intenciones y obras no acordadas, con algún nuevo socio".

"Socio como puede ser Bildu, con el que firmaron los presupuestos anteriores y con el que han firmado hace unos días incluir en la modificación del estatuto, la nacionalidad vasca, que otorgarán ellos a los que crean cumplen sus cánones de raza aria", ha manifestado González, que ha explicado que la decisión también tiene que ver con esa postura del PNV en materia de autogobierno.

González, que ha señalado que EH Bildu es el "socio natural" del PNV y son incapaces "de separarse" de ellos, ha afirmado que se trata de una "deriva inaceptable" y es "un motivo más para separarnos de este nuevo PNV sin caretas, sumergido en el inicio de un proceso independentista, cegados por la prepotencia que les hace creerse intocables".

La presidenta del PP vizcaíno ha indicado que, a la vista de sus actuaciones, "de cómo trata a los grupos que, buscando mejorar la vida de los ciudadanos", llegan a acuerdos con ellos y de su actitud desleal y mercenaria", han decidido retirarle la confianza y, por lo tanto, su apoyo a lo Presupuestos de 2018 y a la reforma del PGOU en el pleno de este jueves.

"Ellos lo tildarán de venganza pero sólo es fruto de la desconfianza que ellos mismos han introducido en la relación PP-PNV, que tan bien funcionaba pero que tan pronto han traicionado", ha añadido.

González ha recordado al PNV que toda "acción o decisión tiene su consecuencia", y la "puñalada" del PNV de "poner en riesgo el futuro de todos los vascos, y por tanto de los getxotarras, tiene ahora sus consecuencias".

"El PNV tendrá que enfrentarse ahora a estas consecuencias, asumirlas y enmendarlas, si es que aún puede. Sus acciones son propias de un cobarde. Primero destruye a sus socios y después les culpa del mal que ellos han creado. Ese cachetazo que dice Ortuzar que recibirán los vascos lo reciben, de momento, los getxotarras por su actitud traidora y chulesca de la que hacen alarde y que demuestra que, sin ideario ninguno, se venden al mejor postor", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que el PP "no va a consentir semejante trato a los getxotarras, que también son españoles y que reniegan de semejante ultraje".

González ha manifestado que "este cambio de chaqueta" del PNV supone el "fin de la relación de concordia que tenían con el PP" y ha insistido en que "no se trata de una amenaza ni venganza, sino tan sólo el escenario que el PNV ha elegido". La presidenta del PP de Bizkaia ha indicado que la formación jeltzale "juega muy a menudo con fuego" y "en esta ocasión le ha llevado a quemarse".

CONFIANZA

Por lo tanto, ha asegurado que el PP "no se sumará con quien exhibe actitudes de deslealtad" y ha señalado que la política no es ningún "cambio de cromos", sino un ejercicio de confianza.

"Confianza no solo entre cada formación y sus electores sino también entre las distintas formaciones. Una confianza quebrada, exclusivamente por el PNV y visualizada como una gran traición por los vascos por mucho que ahora se empeñen en lavar su imagen", ha manifestado. Según ha indicado, el PNV no es un partido de "hombres de palabras", sino de "hombres de chequera".

En relación a las partidas pactadas por el PP y al hecho de que la ciudadanía de Getxo no se vaya a ver beneficiada de las mismas, ha señalado que "el que gobierna es el alcalde" y "lo que no puede pretender es culpar de todos los males de Getxo a cinco concejales, que han hecho todo lo posible por sacar adelante acuerdos y por poner en valor las necesidades del pueblo y por las que seguiremos peleando". González ha asegurado que "lo primero es la dignidad".

En relación a la postura del PP en el Senado sobre el acuerdo presupuestario que se cerró con PNV, ha señalado que el PP ya presentó un presupuesto inicial donde se incluían "muchísimas partidas" para invertir en Euskadi, especialmente en la Alta Velocidad. "Son partidas del PP, el PNV siempre se las ha querido atribuir y las ha querido vender, pero son partidas nuestras que creemos que siguen siendo necesarias, otra cosa son las pequeñas partidas que incluyen ellos para sus cosas que entendería que pueden tener otros voz para incluirlos en las suyas", ha apuntado.