PP vasco acusa a Sánchez de "poner en la agenda a los presos de ETA para hacer un favor a un PNV supeditado a Bildu"

Publicado 08/08/2018 13:58:29 CET

Fernández asegura que estarán "vigilantes" ante los movimientos de los reclusos y, si no se cumple la Ley, se manifestarán en las calles

BILBAO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha acusado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de "poner en la agenda a los presos de ETA para hacer un favor a un PNV supeditado a Bildu", después de que se haya producido el traslado de dos presos de la prisión de Asturias a la de Basauri, en Bizkaia. Además, ha asegurado que estarán "vigilantes" ante los movimientos que se hagan con los reclusos y, si no se cumple la Ley, se manifestarán en las calles.

Fernández cree que Sánchez pretende hacer "un favor" al PNV, que ahora mismo está "supeditado" a EH Bildu, al colocar en su agenda política "a los presos de ETA". "Nos dicen que se cumplen todos los requisitos legales que hemos venido exigiendo. No nos fiamos porque es un Gobierno que negocia la legalidad como lo ha hecho con la ley de abusos policiales. Exigimos luz y taquígrafos", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que los populares vascos siempre han exigido "que el fin de la dispersión sólo pueda realizarse de manera individualizada y sólo si los presos cumplen el repudio a ETA, la desvinculación de la banda y evidentes pasos hacia la reinserción y hacia la colaboración en el esclarecimiento de asesinatos".

EL CAMINO

Según ha dicho, el Gobierno central asegura que la intención del último movimiento de presos "es mostrar al resto de cuál es el camino". "El camino está claro desde hace años", ha apuntado.

Por ello, ha asegurado que estarán "vigilantes porque esto es algo clave, no sólo para las víctimas del terrorismo, sino para todos los demócratas". "Si el Gobierno central no cumple, nos tendrá enfrente y a mí personalmente me tendrá manifestándome en la calle", ha concluido.