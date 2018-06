PP vasco recuerda al PNV que la posibilidad de obtener futuras mayorías está "menos garantizada hoy que anteayer"

Publicado 02/06/2018 11:02:59 CET

Dice que se abre "un escenario complicado con un Gobierno débil e inestable" que se ha apoyado en partidos que buscan "destruir España"

BILBAO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PP vasco Laura Garrido ha recordado al PNV que la posibilidad que tiene de obtener "futuras mayorías" esta "menos garantizada hoy que anteayer" tras su decisión de apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha señalado que han sido "días complicados y difíciles" para todos los españoles" porque "nos hemos sumido en una situación de incertidumbre e inestabilidad". Además, ha apuntado que, tras la designación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, no se ha "aclarado el escenario de incertidumbre, que de forma clara se abre".

A su juicio, se está ante uno de los gobiernos "más débiles de toda la historia de la democracia" y Pedro Sánchez ha logrado a través de una moción "lo que no ha conseguido con los votos".

Por lo tanto, cree que se abre "un escenario complicado con un Gobierno débil e inestable" que se ha apoyado en unos partidos que buscan "desestabilizar y destruir España" y cree que eso "marcará mucho las políticas que se puedan poner en marcha en este país".

Asimismo, ha criticado que Pedro Sánchez no haya explicado ni los compromisos "adquiridos" con quienes le han apoyado, lo que "añade más incertidumbre".

PNV

Por otra parte, ha criticado la postura del PNV de apoyar la moción de censura y ha señalado que, "lejos de defender los intereses de los vascos", ha hecho "lo contrario".

A su juicio, su postura ha sido "contradictoria" y ha actuado "con incoherencia" porque "pregona la estabilidad" y apoya los Presupuestos Generales del Estado y "a la semana siguiente quiere quitar a ese Gobierno".

Garrido ha recordado que Euskadi "no es algo aislado de lo que pasa en España" y el Gobierno Vasco se ha visto obligado a aplazar la emisión de un Bono Sostenible por la inestabilidad política.

La dirigente del PP ha señalado que su postura es "su responsabilidad" y supone que habrá barajado "su situacion de minoría en el País Vasco" "Y habrá que recordarle al PNV que su situación de minoría en el País Vasco y de poder obtener futuras mayorías esta menos garantizada hoy que anteayer", ha apuntado.

A su juicio, el PNV "no le ha dado mucha importancia a la estabilidad ni en Madrid ni en Euskadi". Garrido ha indicado que sobre la postura que pueda mantener a partir de ahora el PP vasco de cara a llegar a acuerdos o no con el Gobierno Vasco, ha señalado que tomarán las decisiones "con absoluta responsabilidad" en los órganos correspondientes.

Tras preguntar a Pedro Sánchez si va a dimitir cuando se produzca la sentencia de los EREs de Andalucia, Garrido, que ha elogiado la figura de Rajoy, ha señalado que la moción tenía como objetivo "quitar al Gobierno de Mariano Rajoy" cuando "no hay ningún juicio abierto contra ningún miembro del Gobienro".

A su juicio, la sentencia ha sido utilizada "como excusa" y, tras indicar que no es definitiva, ha asegurado que al PP no se le condena a titulo penal y "no se ha lucrado de ningun delito en el que haya participado el PP como partido".