PP vizcaíno votará en contra del presupuesto para 2018

Actualizado 26/12/2017 13:14:27 CET

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Bizkaia ha anunciado este martes su voto en contra de cara al presupuesto de 2018 que se someterá a debate este jueves en Juntas Generales y ha lamentado que el diputado general, Unai Rementeria, no haya tenido "la más mínima voluntad" de sumarse a "ese contexto de acuerdos que se están produciendo en otros niveles institucionales" y de importar ese "modelo de transversalidad".

En declaraciones frente al Palacio Foral, el portavoz de los populares en las Juntas Generales de Bizkaia, Javier Ruiz, ha señalado que su grupo no presentó una enmienda a la totalidad al presupuesto de 2018 por "tres motivos".

"Queríamos escenificar una mano tendida al gobierno y que no se pensara que la enmienda a la totalidad podía ser un gesto de hostilidad; sumarnos al escenario de acuerdos transversales que se están produciendo en otros niveles institucionales y, además, entendíamos que era una oportunidad para que el proyecto político pudiera tener visibilidad en ese presupuesto de cara al año 2018 a través de las iniciativas presentadas", ha resaltado.

"Hemos de decir que la respuesta por parte del gobierno foral ha sido altamente decepcionante. Frente a las 140 enmiendas parciales del PP por importe de 35 millones, el equipo de gobierno ha admitido sólo dos por 75.000 euros, una oferta tremendamente a la baja", ha criticado.

Por eso, Ruiz ha apuntado que los populares no apoyarán el presupuesto para 2018 "porque nosotros no somos un proyecto político low cost". "No vamos a participar en este presupuesto 'Black Friday' que ha ofertado el señor Rementeria ni en esa feria de rebajas anticipadas", ha añadido.

A su juicio, ha habido una "falta de voluntad política" para realizar un "verdadero proceso de negociación". "Únicamente hemos tenido una reunión de cortesía como la que han llevado a cabo con el resto de los grupos, y el mismo tratamiento a pesar de que hemos sido el único que no hemos presentado una enmienda a la totalidad y habíamos hecho un gesto de distensión", ha especificado.

Además, ha denunciado que se ha "evidenciado que existe una nula voluntad política de haber podido alcanzar un acuerdo que sumara y ampliara esas bases del acuerdo de gobierno que forman PSE y PNV".

Para el portavoz del PP en las Juntas Generales de Bizkaia, la conclusión es que Unai Rementeria ha dado un "portazo" a cualquier tipo de intento y posibilidad de negociación, y "no ha sido capaz ni ha tenido la más mínima voluntad de sumarse a ese contexto de acuerdos que se están produciendo en otros niveles institucionales y de importar ese modelo de transversalidad".

"Lamentamos que se haya perdido una oportunidad de acordar, consensuar y alcanzar un acuerdo presupuestario mucho más amplio y transversal que hubiera contribuido a incorporar proyectos políticos ajenos al propio gobierno y mejorar la calidad de vida de los vizcaínos", ha manifestado.

Del mismo modo, ha insistido en que desde el PP se ha hecho "todo lo que hemos tenido en nuestra mano" para alcanzar un acuerdo. "No presentamos la enmienda a la totalidad como gesto y mano tendida e hicimos una oferta de negociación seria y rigurosa que ha sido totalmente rechazada", ha dicho.

"SÍNDROME DEL PALACIO FORAL"

"Por tanto, la única responsabilidad ha sido del PNV y del propio señor Rementeria, que encabeza este Gobierno foral y que cada vez está más aquejado del 'síndrome del Palacio Foral' que le hace vivir de espaldas y ajeno a la realidad de los vizcaínos", ha resaltado.

Asimismo, ha subrayado que tiene la sensación de que el gobierno foral de Bizkaia está "muy ensimismado y cerrado, con tintes muy personalistas". "Como suelo decir, sólo quieren la foto para ellos", ha destacado.

Ruiz ha afirmado que en el anterior pleno presupuestario comentó al equipo de gobierno que tenía la posibilidad de tres fotos: "la de la soledad, la de la radicalidad, que representaban las políticas de Bildu y de Podemos, o la de la centralidad, que es en la que nos hubiéramos sentido mucho más cómodos".

"Han elegido la de la soledad, en la que únicamente van a poder participar el PNV y el PSE, con lo que se van a pasar una legislatura en blanco, sin incorporar y ser capaces de sumar otra voluntad que no sea la del equipo de gobierno", ha concluido.