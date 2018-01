PSE cree que el derecho a decidir no es "un tema prioritario" para el nuevo Estatuto

Actualizado 10/01/2018 14:54:05 CET

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha afirmado que el derecho a decidir no es "un tema prioritario" a debatir de cara a lograr un acuerdo para aprobar un nuevo estatuto en Euskadi, y ha mantenido que se discuta "aparte" sobre esta cuestión.

En una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, Andueza ha considerado que las fuerzas políticas que participan en la ponencia parlamentaria sobre autogobierno tienen "capacidad para lograr un amplio acuerdo" en torno a un nuevo estatus jurídico-político para Euskadi.

Por ello, espera que "todos los partidos" entren en ese acuerdo sobre autogobierno y que este año se alcance "un texto con un amplio consenso".

Asimismo, ha asegurado que "los desacuerdos" que PNV y PSE-EE mantienen en materia de autogobierno están especificados en el pacto de Gobierno.

"Pactamos que cada uno mantendría su posición", ha recordado, para asegurar que "son más los temas que les unen que en los que mantienen diferencias".

Andueza ha indicado que para el PSE-EE, el derecho a decidir "no es un tema prioritario", y ha defendido "un Estatuto más social, más moderno y flexible, un nuevo Estatuto que incluya los derechos sociales adquiridos y que incluya nuevos derechos".

"Pero, para nosotros, el derecho a decidir no es una prioridad en ese texto. Hay que diferenciarlo. No decimos que no haya que debatirlo, estamos dispuestos a debatir sobre todos los temas, pero creo que hay que debatirlo aparte" ha añadido.