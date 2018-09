PSE dice que no "será comparsa" de PNV y EH Bildu ni estará en pactos que "inoculen el virus de la inestabilidad"

Publicado 22/09/2018 14:14:02 CET

Mendia cree que se está "a tiempo de encauzar el debate" y que se podrá explorar la vía propuesta por PSE "cuando llegue el momento de la verdad"

EIBAR, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido de que lo socialistas no serán "comparsas" en la reforma del Estatuto que defienden PNV y EH Bildu y no estarán en pactos que "inoculen el virus de la inestabilidad y pongan en peligro la economía".

Mendia ha realizado estas manifestaciones en Eibar, donde ha asistido a la inauguración del Archivo del Socialismo Vasco y ha aprovechado para poner de relieve la figura de Ramón Rubial.

En su intervención, Mendia ha destacado que el PSE ha estado en las "decisiones acertadas" y, por tanto, no estuvo "ni en el primer Estatuto de Estella ni en el Plan Ibarretxe, dos rotundos fracasos que dividieron territorios y ciudadanos". "Y sí estuvimos, profundamente implicados, en los Estatutos del 36 y del 79, exactamente el reverso de las apuestas de parte, ha añadido.

Por ello, ha señalado que estuvieron, están y estarán en los pactos en los que "caben todos", en los que "construyen para todos, en los que suman diferentes, en los que ofrecen horizontes de certidumbre, en los que ofrecen convivencia porque garantizan la pluralidad".

En este sentido, se ha referido al acuerdo entre PNV y EH Bildu sobre el nuevo estatuto y la líder del PSE-EE ha advertido sobre las consecuencias de "la inestabilidad política en la economía vasca y en la garantía de los derechos" y ha asegurado que no van a ser "comparsas de los partidos nacionalistas en este proceso".

"Y ni estuvimos, ni estamos ni estaremos en los que busquen adhesiones a causas de parte, en los que siembren incertidumbres sobre la condición ciudadana, en los que se inocule el virus de la inestabilidad y que pongan en peligro la economía y los derechos que tanto nos ha costado conquistar", ha afirmado.

POSICIÓN "CLARA Y NÍTIDA"

Mendia ha indicado que el PSE-EE tiene una posición "clara y nítida" y apuesta "por la suma entre diferentes, la certidumbre y la convivencia que garantiza el respeto a la pluralidad".

Según ha manifestado, esa posición es la que ha defendido en todo el debate de autogobierno y es la que se refleja la propuesta socialista.

Mendia ha indicado que "los nacionalismos no pueden engañar a nadie". "Sabían y saben que no vamos a ser comparsas de su proyecto. Sabían y saben que no vamos a ofrecer coartadas que pretendan aparentar una transversalidad que está en muchas declaraciones pero que no está en lo que escriben y votan", les ha advertido.

La dirigente del PSE ha señalado que, como sabían que "iban a volver a exhibir músculo nacionalista" en el Pleno de Política General del pasado jueves, los socialistas exhibieron "músculo de convivencia entre diferentes".

Mendia ha señalado que el autogobierno es un "acuerdo permanente entre diferentes". "Mientras algunos quieren que sus aspiraciones nacionales de una parte condicionen las competencias, los poderes públicos o los derechos de las personas, los socialistas defendemos que los derechos que son de todas las personas condicionen nuestras competencias y nuestros poderes públicos".

Asimismo, ha defendido el "cumplimiento leal" de los pactos que se firman, como el que dio lugar al Estatuto y el que ha hecho posible que el actual Gobierno "esté centrado en la agenda ciudadana y no se distraiga en la agenda nacionalista".

Mendia, que ha expresado su "compromiso leal con todos los pactos firmados, y sólo con los pactos firmados", cree que, pese "a lo visto y oído este jueves", se está "a tiempo de encauzar este debate".

"Sigo convencida de que, cuando llegue el momento de la verdad, podremos explorar la vía por la que apostamos los socialistas. La vía para un nuevo pacto que integre a quienes antes no quisieron incorporarse, que integre a las nuevas generaciones, que integre nuevos derechos, que se adapte a los retos que tenemos por delante y que sea viable", ha manifestado.

Por último, ha reivindicado el legado de Ramón Rubial y su papel al frente del Consejo General Vasco hace 40 años. "¿Qué mejor forma de definir un proyecto de país que como lo hizo él, el espacio en el que todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, puedan sentirse protegidas. Qué mejor proyecto que el que el lideró, como primer lehendakari, el que concilió distintas sensibilidades para preparar a esta tierra a asumir nuevas responsabilidades, a sembrar lo que fue y es nuestro autogobierno", ha señalado.

Mendia ha afirmado que recordar a Rubial es un acto de "justicia histórica con alguien a quien el nacionalismo le regatea su condición de primer lehendakari tras la dictadura, como presidente del Consejo General Vasco".

"Y nos sorprende la renuncia a la memoria de otros herederos ideológicos de quienes protagonizaron ese momento. Nos sorprende que cuando se habla de renovar el pacto de convivencia se quiera borrar la huella de lo que nos ha traído hasta aquí".