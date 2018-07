PSE-EE denuncia que PNV y PP están "pactando una visión" de la fiscalidad "en la que no existe la progresividad"

Actualizado 25/11/2011 13:50:54 CET

Cree que el gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa "ve con buenos ojos" las enmiendas de PSE a su proyecto de norma foral tributaria

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE ha denunciado que el PNV y el PP están "pactando una visión" de la fiscalidad "en la que no existe la progresividad" y ha considerado que el gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa "ve con buenos ojos" las enmiendas socialistas a sus proyectos de norma foral, que "se corresponden con la apuesta del PSE por una fiscalidad más progresista y equitativa".

De esta forma, el secretario de Economía, Industria y Empleo de la Comisión Ejecutiva de PSE-EE, Carlos Totorika, se ha referido al acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV, que posibilitará la aprobación de los Presupuestos de Bizkaia, así como a la coincidencia de populares y jeltzales en materia de reformas tributarias.

Totorika ha comparecido este viernes en Bilbao, acompañado de los portavoces de los grupos socialistas en las Juntas Generales de Bizkaia, Iñaki Egaña, de Gipuzkoa, Rafaela Romero, y de Álava, Cristina González, para dar a conocer la propuesta que defenderán los grupos socialistas en las Juntas Generales de los tres Territorios vascos.

El dirigente socialista ha recordado que el lehendakari, Patxi López, "planteó en mayo de 2010 la conveniencia de hacer un análisis compartido por parte de todos los grupos políticos presentes en el parlamento, dada la pluralidad de la sociedad vasca" y en 2011 "el paso siguiente consistió en trasladar una propuesta concreta dirigida a los diputados generales, que titulaba 'Compromiso para definir una fiscalidad que garantice la equidad, la eficiencia y la suficiencia de nuestro sistema'".

Según ha señalado, en su propuesta, el lehendakari trasladaba a los diputados generales "seis líneas de actuación, que eran, básicamente, las de lucha contra el fraude, medidas contra la elusión fiscal, avances en la tributación de la riqueza, corrección de algunos tratamientos en materia de IRPF, reforma del Impuesto de Sociedades más a largo plazo y algunos cambios respecto a tributación medioambiental".

A su juicio, son "bases suficientes y sobre las cuales es factible plantear el nuevo modelo de fiscalidad". En ese sentido, ha explicado que los socialistas están trasladando "con estas bases" un paquete de enmiendas a las propuestas de normas tributarias que en estos momentos se están trasladando en cada uno de los Territorios Históricos.

Por el contrario, ha criticado que el PNV y el PP están planteando que "no haya, en clave de progresividad, avances, porque la derecha vasca y la española están pactando una visión en la que la progresividad no existe".

Tras censurar "la limitación" que el PP y el PNV hacen en la lucha "con la elusión fiscal", ha mostrado su temor de que populares y nacionalistas "pacten que el Impuesto de Patrimonio no se active este año, lo que nos preocupa de forma notable, porque en este periodo de graves dificultades para la sociedad vasca, quienes más tienen deben pagar más, pero el PNV y el PP están impidiéndolo".

GIPUZKOA

Por su parte, la portavoz de los socialistas en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, ha precisado que el PSE-EE "todavía no ha apoyado los proyectos de norma foral presentados por el gobierno foral de Bildu", aunque ha reconocido que "se corresponden con la apuesta del PSE por una fiscalidad más progresista y equitativa". "Pero todavía no tiene el apoyo, porque el PSE está pendiente de presentar una serie de enmiendas a ese proyecto, que creemos que el gobierno foral ve con buenos ojos, por lo que creo que no va a haber ningun problema", ha añadido.

En cuanto a la armonización, Romero ha dicho que le consta que en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) "los esfuerzos de armonización han sido notables por parte del Gobierno vasco, incluso por parte del gobierno foral de Gipuzkoa, ya que no entiendo de otra manera la cuestión de que se haya ampliado el plazo de enmiendas durante cuatro días". "Están agotando las posibilidades de que una cuestión que va a afectar a toda al ciudadanía vasca se utilice políticamente por parte del PNV en Bizkaia y Álava", ha añadido.

En ese sentido, Totorika ha destacado que la propuesta de normas tributarias presentada por la Diputación Foral de Gipuzkoa "tiene como estructura central la propuesta pasada por el lehendakari a los diputados generales en julio" y, por ello, cree que "es más una iniciativa del lehendakari apoyada por Bildu que lo contrario".

PROPUESTA DEL PSE-EE

Entre las medidas contra la elusión fiscal en el IRPF, los socialistas proponen limitar a 300.000 euros anuales la cuantía de los rendimientos irregulares susceptibles de ser integrados en la base imponible a un porcentaje inferior al 100 por ciento, mientras que en lo que se refiere a EPSV plantean la limitación a 12.000 euros de la deducibilidad de las aportaciones a entidades de previsión social y planes de pensiones: 7.000 euros para las de empleo y 5.000 euros para las de pensiones.

Además, en el Impuesto sobre Patrimonio proponen un mínimo exento de 700.000 euros y un mínimo exento por vivienda habitual de 400.000 euros, con el objetivo de "armonizar más el impuesto en el conjunto de Euskadi". También plantean aumentar, a partir de 2012, el tipo general en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, del 6 al 7 por ciento, así como el tipo general en Actos Jurídicos Documentados, del 0,5 al 1 por ciento.

Otra de sus propuestas es la aplicación de un tipo impositivo del 23 por ciento a la base del ahorro a partir de los 6.000 euros de la base imponible y del 20 por ciento hasta 6.000 euros. Asimismo, plantean un cambio de la deducción por adquisición de la vivienda habitual, suprimiéndola para contribuyentes con bases imponibles superiores a 28.000 euros, con deducción decreciente con el nivel de renta entre 18.000 y 28.000 euros.

También proponen cambiar la fecha de efectos de las modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pasando del 1 de abril de 2012 a 1 de enero de 2012, para impedir "la planificación de forma descarada de la elusión fiscal".

Este paquete de medidas, ha dicho Totorika, tiene como objetos principales "lo que ya el lehendakari ha trasladado como elementos claves de lo que estamos viviendo, es decir, la sostenibilidad de las políticas públicas, de sanidad, de educación, de los sistemas sociales, de las políticas para activar el empleo y para hacer, además, que paguen quienes más tienen, porque es un momento que requiere el esfuerzo de todos pero tiene que haber una progresividad en el esfuerzo".

Asimismo, los socialistas plantean que las modificaciones tributarias se lleven a cabo "desde una visión de la armonización y que no nos encontremos con que en diferentes territorios históricos ciudadanos vascos pagan diferentes impuestos recibiendo los mismos servicios".

Preguntado sobre qué territorio "desarmoniza más", Totorika ha señalado que, tras las últimas elecciones, "se ha producido un absoluto reflejo de que éste no es un país exclusivamente nacionalista y que tampoco es un país en el que el partido guía tenga tal poderío que pueda pactar en las tres diputaciones, sino que, al contrario, cada vez más la pluralidad es parte de nuestros genes y parte de lo que tenemos que gestionar".

Por ello, ha considerado que, "en todo caso, desarmonizamos todos y todos tenemos que hacer un esfuerzo para que se produzca una menor desarmonización para que no haya ciudadanos en diferentes territorios que pagan más o menos por el hecho de estar en uno o en otro".

En cuanto al riesgo de deslocalización de empresas si se reinstaura el Impuesto sobre Patrimonio, Romero ha indicado que "si cuando en el anterior gobierno foral en el que sí tuvimos Impuesto sobre Patrimonio no huyeron los contribuyentes, cuando lo ponen Bildu y el PSE que se ponen de acuerdo, pues tampoco huirán".