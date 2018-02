PSE pide la disolución de ETA en el 15 aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtundua

Actualizado 08/02/2018 14:30:05 CET

Maider Lainez cree que los socialistas tienen la "responsabilidad" de ser "la voz de los ausentes"

SAN SEBASTIÁN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Andoain, Maider Lainez, ha reclamado la disolución de ETA en el 15 aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtundua y ha destacado que "ahora el reto es la convivencia". "Debemos seguir trabajando en ella, pero recordando con memoria", ha manifestado, al tiempo que ha instado a los socialistas a ser "la voz de los ausentes".

El PSE-EE ha recordado este jueves al que fuera jefe de la Policía Local de Andoain y militante socialista con una ofrenda floral ante la escultura 'La casa de Joseba' del escultor Agustín Ibarrola, en la que han tomado parte, entre otros, miembros de la formación socialista en Gipuzkoa, los diputados forales Marisol Garmendia y José Ignacio Asensio, y familiares como Maite Pagazaurtundua.

En su intervención, Lainez ha recordado que este jueves se cumplen 15 años desde que "unos terroristas de ETA" asesinaron a Pagazaurtundua. "Hoy debemos echar la mirada atrás y recordar cómo era la vida en Euskadi y en Andoain, en nuestras calles y plazas, hace 15 años".

"Como había muchas personas que no podían pasear libremente, había algunos espacios prohibidos a los que no podían acceder, no podían ir libremente solos por las calles y tenían que ir acompañados por escoltas, tenían que mirar debajo del coche, antes de arrancarlo, no podían hacer cosas tan cotidianas como coger un autobús o acompañar a sus hijos al colegio", ha señalado.

Tras destacar que "hubo mucha gente de diferentes ámbitos y profesiones a la que le ocurría todo esto", como policías, guardias civiles, profesores, abogados, periodistas, empresarios, o políticos, ha resaltado que personas como Joseba, "a pesar del miedo, fuisteis valientes, decidisteis dar un paso al frente y luchar por vuestros ideales".

"Duele mucho recordar todo esto, porque muchas de esas personas, muchos de esos amigos y compañeros, como tú, Joseba, no estáis ahora con nosotros, porque ETA decidió asesinaros. Fuisteis asesinados por tener ideas diferentes y por defender la libertad. Desgraciadamente, el calendario está lleno de días, de horas y de lugares en los que se han producido crímenes de ETA", ha lamentado Lainez.

"PASAR PÁGINA"

La portavoz socialista ha asegurado que es necesario "pasar de página" pero "leyendo" y ha expresado que se niega a hacerlo de otro modo. "Como tú, Joseba, quiero para nuestras hijas e hijos, para nuestros nietos, una Euskadi en paz, una Euskadi libre, plural, tolerante. En definitiva, una Euskadi mejor. Y no podremos construir un futuro, si nos olvidamos de lo que hemos vivido", ha asegurado.

En esa línea, ha resaltado la importancia de enseñar a las nuevas generaciones "la sinrazón de la violencia" y la defensa de valores "como la convivencia, el pluralismo, el respeto y la tolerancia", para que "no volvamos a cometer los errores del pasado".

"Es verdad que desde que ETA anunciara el cese definitivo de la lucha armada en octubre del 2011 muchas cosas han cambiado para mejor, ahora vivimos en paz, vivimos en libertad. Pero todavía hay cuestiones pendientes. ¿Cuándo va a anunciar ETA su disolución? ¿A qué están esperando?", se ha preguntado.

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Andoain ha asegurado que "ahora el reto es la convivencia" y ha apostado por "seguir trabajando en ella, pero recordando, con memoria". En su opinión, los socialistas deben ser "la voz de los ausentes". "Es nuestra responsabilidad y nuestro deber con aquellos que nos fueron arrebatados de forma tan cruel", ha añadido, al tiempo que ha incidido en que se esa voz debe ser "sin complejos" y "sin miedo".