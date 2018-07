PSE insta a la Diputación de Álava a colaborar con Labastida para resolver los problemas de las facturas de gas

Actualizado 02/05/2013 14:07:00 CET

El PSE-EE ha presentado una moción en las Juntas Generales de Álava en la que se insta a la Diputación alavesa a que colabore con el ayuntamiento de Labastida en sus gestiones para "investigar y dar solución a los problemas surgidos por el incremento de las facturas de gas a los usuarios en este municipio, ante la desidia de su alcalde".

La iniciativa socialista denuncia que, en esta población alavesa, se han emitido facturas de gas elevadas que "no tienen relación con las facturas emitidas hasta ahora", por lo que "el malestar entre los vecinos es notable". "A partir de este malestar se han convocado reuniones y se ha conocido la concesión de 65 años a favor de la Empresa Repsol Butano para el suministro del gas propano en Labastida", explica.

El PSE indica que los motivos de la subida de la factura "pueden ser varios: la subida del IVA unida a que no se realice la lectura de contadores de forma mensual, que la calidad del gas propano no sea la óptima, etc", de manera que considera que "primero hay que saber las causas del aumento del precio de la factura de gas de los usuarios, analizando la calidad del propano de forma inmediata, antes de que se vuelva a cargar los depósitos y revisando el estado de los contadores".

La portavoz del grupo juntero socialista, Cristina González, considera que, ante "la incertidumbre" que ha surgido con respecto a "la indefensión que consideran tienen los usuarios por las condiciones de la concesión", se debe solicitar a la autoridad vasca de la competencia un informe consultivo en relación a "las posibles prácticas restrictivas de la competencias contrarias al interés general que pudiera suponer el contrato con la compañía suministradora".

ADELANTARSE A POSIBLES SOLUCIONES

También apuesta por "adelantarse a posibles soluciones", estudiando la viabilidad de dotar de suministro de gas natural en Labastida y, si fuera "posible y necesario", a otros municipios de Rioja Alavesa, "del mismo modo que se pudo hacer en Oyón".

Asimismo, plantea que se pueden realizar gestiones con otras empresas suministradoras de gas propano para conocer sus ofertas y analizar la posibilidad y coste de la rescisión del contrato y concesión administrativa a Repsol butano.