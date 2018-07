PSE registra su voto particular al nuevo estatuto para "ampliar el pacto de convivencia" y preservar la pluralidad

Publicado 05/07/2018 13:01:25 CET

Mendia advierte de que la ciudadanía vasca "no quiere es ir a un escenario de ruptura" como el de Cataluña

BILBAO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE ha registrado este jueves en el Parlamento Vasco un voto particular a las bases de reforma del Estatuto de Gernika, en el que apuesta por "ampliar el pacto de convivencia" en una sociedad de personas "libres e iguales" con pluralidad de "sentimientos e identidades", según ha explicado su secretaria general, Idoia Mendia, que ha asegurado que "es posible un nuevo estatuto que no sea de nacionalistas o de no nacionalistas".

En una rueda de prensa en Bilbao, que ha ofrecido junto al portavoz socialista en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, Mendia ha anunciado que el PSE ha presentado esta mañana este voto particular para que el grupo de expertos que se encargará de redactar el texto articulado del nuevo estatuto tenga en cuenta que "hay más opciones" que las bases acordadas por PNV y EH Bildu.

Según ha explicado, el voto particular del PSE se centra en el Preámbulo y el Título Preliminar porque "todo lo demás deriva de esos dos apartados". Los socialistas, ha subrayado, apuestan por "un proyecto de derechos sociales, no de derechos nacionales", que es "federal, no confederal" y se circunscribe "a donde se puede aplicar: Álava, Bizkaia y Gipuzkoa".

Mendia ha señalado que el objetivo texto del PSE es "ensanchar derechos de las personas, adaptar las competencias a la realidad social, distribuir esas competencias entre los poderes públicos vascos en sus distintos niveles institucionales, reordenar las relaciones internas entre esas instituciones para ganar en eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos y garantía de derechos".

Asimismo, ha remarcado que el PSE tiene "vocación de buscar los puntos que nos unen, por donde discurre el carril central de la ciudadanía vasca, que está contenta con el autogobierno que tienen o desearía profundizar un poco más, y desde luego lo que no quiere es ir a un escenario de ruptura" como el de Cataluña.

