PSOE no permitirá que Podemos "le dé el abrazo del oso, y mucho menos Iglesias", que es a lo que juega "permanentemente"

Publicado 06/08/2017 9:38:41 CET

Elorza dice que la tensión entre ambos partidos está "muy rebajada", pero esa "normalización" no significa que estén en "proceso de Podemización"

BILBAO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Área de Transparencia y Democracia participativa del PSOE y diputado por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha asegurado que su partido mantendrá "un proyecto propio" y no permitirá que Podemos "le dé el abrazo del oso, y mucho menos Iglesias", que es a lo que juega "permanentemente". Además, ha afirmado que la tensión entre ambas formaciones está "muy rebajada", pero esa "normalización" no significa que los socialistas estén en "proceso de Podemización".

En declaraciones a Europa Press, Elorza ha afirmado que "lo importante para el PSOE es tener un proyecto propio, autónomo, de perfiles bien definidos, que no guarde dependencia con nadie y, evidentemente, así está siendo".

"Tenemos un proyecto, tras la victoria de Pedro Sánchez y de todo su equipo, que es autónomo, que no hace seguidismo de la derecha, del Gobierno, ni de los poderes económicos o mediáticos, y tampoco nuestro proyecto tiene ningún complejo hacia Podemos ni ninguna otra fuerza", ha asegurado.

Para el representante socialista, de cara a "construir una alternativa de Gobierno al PP para ganar las generales por la vía de una alianza social", se debe "mantener una vía de diálogo y de entendimiento con otras fuerzas de la izquierda".

"Lo contrario sería incomprensible y negativo", ha señalado, para apostar por "el diálogo para unos objetivos concretos, con IU, con Podemos, con el PNV y también con Ciudadanos en materia de regeneración democrática, y hasta en temas de Estado también con el PP", ha subrayado.

PODEMOS Y PABLO IGLESIAS

Odón Elorza ha señalado que el PSOE no se siente "condicionado por nadie y nadie le marca el camino". "No queremos que nadie nos dé tampoco el abrazo del oso, y mucho menos Pablo Iglesias, que no es quién para decirnos si vamos bien o vamos mal, que es un poco el juego permanente que se trae con el PSOE".

"La bendición de que seamos una fuerza de izquierda no nos la da Pablo Iglesias ni nadie de Podemos. Estamos muy por encima de esa especie de capacidad que se otorga Podemos de decir qué es la izquierda y quién es la izquierda", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que la pretensión de los socialistas es "ganar a la derecha desde una alianza social, desde el compromiso claro de políticas alternativas y sostenibles con los electores, viendo qué papel juegan en eso otras fuerzas de izquierda, y cómo se consigue "un proceso de reforma de la Constitución para consolidar derechos sociales".

A su juicio, es necesario que el PSOE "construya esa estrategia para ganar a la derecha, tomar La Moncloa y transformar las políticas del PP y las leyes".