Rementeria insiste en que no hay medios "ilimitados" para abordar el problema de los menores extranjeros no acompañados

"No podemos llevar a la extenuación los resortes sociales y humanos que tenemos en nuestro Territorio", subraya

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha reiterado, en relación a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Bizkaia, que "todas las personas están protegidas" y que "se cumplen los ratios". Asimismo, ha aclarado que "la solución no está en abrir más centros de manera ilimitada" puesto que, por un lado, "la solución no es meter en un edificio a una persona" y, por otro lado, "no hay recursos ilimitados".

Acompañado por la diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, el mandatario foral ha detallado esta mañana ante la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia el contenido de la carta que desde la institución foral enviaron el pasado 15 de junio a la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, según ha informado la Cámara foral.

En la misiva, el diputado general trasladó "el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad y administración en la acogida y la inclusión social de estos menores" y la necesidad de "abordar esta realidad desde un enfoque que va más allá de nuestro territorio". Este escrito ha ido a parar, tal y como ha matizado, a un Gobierno recién constituido "para que esta cuestión la tuvieran encima de la mesa desde el minuto uno".

Ante un problema "global e histórico" como es el de la desigualdad, Rementeria ha remarcado que en el Territorio de Bizkaia "estamos ayudando mucho y lo estamos haciendo bien". "Si queremos hacer las cosas bien, no podemos llevar a la extenuación los resortes sociales y humanos que tenemos en nuestro Territorio", ha subrayado.

Por ello, con el objetivo de "tener éxito en estos procesos de inclusión a medio y largo plazo", ve fundamental trabajar en una distribución territorial "equilibrada". Por esta razón, a través de esa carta, la institución foral ha reiterado la necesidad de establecer cupos por comunidades para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados (MENAs), además de "recibir ayudas económicas para hacer frente a esta realidad".

Tanto los grupos de la oposición como los que sustentan al Gobierno Foral han coincidido en que el carácter global del problema y en la importancia de trabajar de acuerdo a las competencias del Territorio.

OPOSICIÓN

No obstante, la apoderada de EH Bildu Arantza Urkaregi ha manifestado que éste se trata de un problema que "exige una respuesta por parte de la Diputación mayor que la que se está dando" y ha instado a "abrir más centros o ampliar las plazas para atender a los menores en condiciones de dignidad", así como "poner en práctica más programas que respondan a las necesidades de cada uno".

"Si ustedes piden que se cumplan con los protocolos, con la legislación, que no se vulneren los derechos de la infancia y que el resto cumplan, háganlo también ustedes", ha instado la apoderada de Podemos Bizkaia Eneritz de Madariaga. En este sentido, ha denunciado una "sobreocupación" de los centros.

Ante estas intervenciones, el diputado general ha reiterado que "todas las personas están protegidas" y que "se cumplen los ratios". Asimismo, ha aclarado que "la solución no está en abrir más centros de manera ilimitada" puesto que, por un lado, "la solución no es meter en un edificio a una persona" y, por otro lado, "no hay recursos ilimitados".

Por su parte, el apoderado popular Eduardo Andrés ha admitido estar de acuerdo con las palabras de Unai Rementeria. Asimismo, ha hecho hincapié en que la mayoría de los menores que llegan a Bizkaia "tienen entre 17 y 18 años", y este sentido ha pedido mayor implicación por parte del Departamento de Inclusión Social y más medidas de control.

*COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

En referencia a la intervención de algunos grupos de la oposición, el socialista Juan Otermin ha calificado de "vergonzoso" el hecho de que "hoy se haya tratado en este asunto un tema del que solo tenemos información por los medios". De igual manera, ha animado a la Diputación Foral a mantener la coordinación con el resto de instituciones y a seguir por "este camino de dignidad". "No hay frontera frente al derecho humano", ha concluido.

Por parte del PNV, el apoderado Jon Sánchez ha lamentado la pérdida de unidad y consenso entre los grupos en torno a este tema y ha instado a recuperarlo. "Me encantaría que los partidos políticos que están hoy aquí demandasen por escrito responsabilidades a aquellas comunidades en las que gobiernan", ha manifestado. Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo "de entender en clave de humanidad y de respeto" de la Diputación.