Pensionistas de Euskadi y Navarra asistirán a la reunión con el PSOE este martes

Actualizado 21/05/2018 18:20:31 CET

Varios miles de pensionistas se concentran un lunes más en Bilbao por la subida de las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una representación de las plataformas de pensionistas de los tres territorios vascos y de Navarra participará este martes en Madrid en la reunión a la que el grupo parlamentario del PSOE ha invitado a todas las asociaciones de pensionistas y jubilados del Estado, para abordar el tema de las pensiones.

Según ha informado a Europa Press el presidente de la asociación de jubilados de Bilbao, José Antonio Perera, tras la habitual manifestación de pensionistas celebrada en la capital vizcaína, representantes de las plataformas de pensionistas de Bizkaia, Álava, Gipuzkoa y Navarra se sumarán a las del resto del Estado para asistir, a partir de las cuatro y media de la tarde en el Congreso de los Diputados, a la cita convocada por los socialistas.

Varios miles de pensionistas se han concentrado un lunes más ante el Ayuntamiento de Bilbao para exigir una pensiones públicas dignas y una pensión mínima de 1.080 euros, así como que se aplique la subida de las pensiones mínimas y del 1,6% de todas las pensiones.

Durante la concentración han dado lectura a un manifiesto acordado en la reunión el pasado 17 de mayo, en la que señalan que, "tras este mes de continuas y masivas movilizaciones, nos encontramos con la propuesta del acuerdo entre PNV y PP, ante la que concluimos que el sistema público de pensiones requiere visión a largo plazo y medidas estables que no pueden estar sujetas a coyunturas de negociaciones presupuestarias".

En ese sentido, las plataformas de pensionistas advierte de que con el acuerdo de PNV y PP "no se recupera el poder adquisitivo de las pensiones perdido desde 2013, y, sobre todo, hay una negativa al reconocimiento de una pensión mínima de 1.080 euros y no se deroga el factor de sostenibilidad". "Mienten cuando nos dicen que no hay dinero para afrontar los retos demográficos y el aumento de la esperanza de vida, porque hoy hay más riqueza de la que había antes de la crisis, pero su distribución es más injusta", denuncian.

En ese sentido, censuran que el Estado español "gasta en pensiones 4 puntos menos del PIB que la media de los países del entorno como Francia, Italia y Portugal, y eso son más de 46.000 millones de euros, por lo que es una cuestión de voluntad política".

En la reunión del pasado 17 de mayo, las plataformas de pensionistas vascas y navarra se ratificaron en su reivindicación y se comprometieron a seguir movilizándose "hasta conseguir una respuesta satisfactoria". "Continuaremos con las concentraciones de los lunes y trabajando codo con codo con el resto de agentes sociales para conseguir otra multitudinaria respuesta el 26 de mayo en las cuatro capitales", afirman en su declaración.

Así, desde la asamblea de plataformas y movimientos de pensionistas de Álava, Bzikaia, Gipuzkoa y Navara aseguran que seguirán luchando por "unas pensiones públicas dignas, por un trabajo y un salario digno, y por una pensión mínima de 1.080 euros".

Por otro lado, desde las plataformas de pensionistas han denunciado que se diga que "no ha dinero, cuando se ha hecho público que en el Estado español se ha doblado el número de millonarios desde que se inició la crisis y hoy son más de 500 las multimillonarios que tienen más de 30 millones de euros".

Además, han criticado que el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, "anuncie a bombo y platillo 800 millones de euros para un túnel bajo la ría y la ampliación de la Supersur, que está siendo absolutamente deficitaria e infrautilizada". "Hay dinero, lo que falta es voluntad política y ser atentos a las necesidades de la mayoría de la población, y, en especial, de los pensionistas".

Por ello, han llamado a "llenar las calles" este sábado, 26 de mayo, para exigir que "se aplique la subida de las pensiones mínimas y el incremento del 1,6% para todo el colectivo de pensionistas, a pesar del 155, a pesar del acuerdo de presupuestos, y a pesar de lo que sea".

APOYO A LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado, José Perera ha pedido al PNV, que debe decidir antes del miércoles si respalda los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno del PP, que "no apoye a Mariano Rajoy y que rectifique, que rectificar es de sabios". "Que se acuerden de sus votantes y afiliados que están en las manifestaciones, y que no apoyen a Rajoy por lo menos pensando en sus votantes", ha pedido a la formación jeltzale.

Perera ha solicitado al PNV que "que deje solo a Rajoy, que lo único que quiere es acabar con el Estado de Bienestar e imponer las pensiones privadas".