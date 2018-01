San Sebastián acogerá en mayo la Cumbre Mundial del Turismo

Actualizado 16/01/2018 12:05:59 CET

Resta importancia a que Santander opere el ferry a Cork, porque los turistas "no entran solamente por el acceso directo a Euskadi"

San Sebastián organizará el próximo mes de mayo la reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que traerá a la capital guipuzcoana a más 300 participantes y "mostrará a Euskadi en el mundo en relación a la actividad turística", según ha confirmado este martes el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Alfredo Retortillo.

Este organismo de Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible, cuenta con una asamblea general, una secretaría general y el Consejo Ejecutivo, el cual está representado por 35 países de todo el mundo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Retortillo ha confirmado que la OMT, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la Consejería Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco han cerrado el acuerdo para que San Sebastián acoja la cumbre mundial del turismo, y "solo falta oficializarlo con la firma del convenio".

Según ha reconocido, su intención era anunciar la noticia y proceder a la firma en el marco de Fitur, pero "hay que cuadrar con la agenda del ministro, que la tiene bastante ocupada, y no hemos cuadrado la fecha, pero sí puedo confirmar que ya no es que estamos en el buen camino, sino que hemos cerrado un acuerdo para que la reunión del próximo Consejo Ejecutivo de la OMT, dependiente de Naciones Unidas se celebre en San Sebastián a finales de mayo, y nos falta oficializarlo con la firma del convenio".

Retortillo ha señalado que se trata de "una reunión importante" y ha destacado que la OMT, organismo del que forman parte 158 países, "establece las líneas de acción y de tendencia del turismo en el mundo, en las claves de la sostenibilidad, como una de las grandes apuestas de la agenda 2030 de Naciones Unidas".

En esos foros, ha explicado, se establecen "las líneas de gobernanza del turismo a futuro". En ese sentido, ha recordado que ha habido varios de esos encuentros del Consejo Ejecutivo de la OMT que "han ido estableciendo decálogos de acción respecto a en qué dirección debe ir el turismo".

Según ha señalado, "estamos en un momento muy importante de explosión del viaje, en el sentido de que cada vez viaja más gente y que cada vez lo hace más veces a lo largo del año", lo que, "siendo una cosa para felicitarse la democratización del viaje", también precisa de "una gobernanza que, al mismo tiempo, mantenga el turismo como una actividad sostenible y que no genere otros impactos como consecuencia precisamente de esa democratización, que otros pueden llamar masificación por el incremento de viajes".

En ese sentido, considera que estas reuniones "son importantes" y ha destacado que el Consejo Ejecutivo lo componen 35 países, "lo que va a significar la asistencia en San Sebastián de entorno a 150 personas a la reunión del Consejo Ejecutivo, pero luego las delegaciones de los distintos países con facilidad llevarán esa cifra hasta 300 participantes".

Asimismo, ha destacado "el impacto internacional que esto va a tener para la propia Euskadi, que la va a mostrar en el mundo y en relación a la actividad turística desde las claves de Naciones Unidas". Por otro lado, ha indicado que "el número de países y delegaciones de países que van a acudir a la reunión van a permitir establecer contactos en otros niveles de gobierno o en otras áreas de gestión pública". "El rédito para Euskadi, si lo hacemos bien y estoy convencido de que así será, puede ser muy grande", ha asegurado.

SALARIOS PRECARIOS

En relación a las críticas a los salario "precarios" en el sector turístico, Retortillo ha avanzado la intención de su Departamento de trabajar en ese área "empezando por un análisis más riguroso" porque "tiene que ser un campo de preocupación de la Administración pública en el Turismo y otros sectores el ocuparse y preocuparse por lograr el turismo sostenible que también revierta en beneficio de la población local".

Tras reconocer que le llegan quejas del sector sobre la existencia de "un problema de bajos salarios", Retortillo ha advertido que "no se puede identificar el servicio turístico como un servicio no cualificado, porque eso precisamente es lo que no pasa en Euskadi". "Que hay problemas en el empleo lo sabemos desgraciadamente en términos muy altos, y, sobre todo, para la población joven", ha dicho, para insistir en que eso va a ser "un ámbito de trabajo este año" para conocer "cuál es la situación del empleo en el sector turístico".

También se ha referido al hecho de que, finalmente, el Puerto de Santander opere el ferry de pasajeros y mercancías a Cork (Irlanda) en detrimento del Puerto de Bilbao, para afirmar que "no es necesariamente una mala noticia, en el sentido de que las entradas a Euskadi no se producen solamente por el acceso directo a Euskadi", ya que, los turistas, "aunque acudan al Puerto de Santander, luego se mueven" por otros territorios.

En cuanto al turismo de autocaravanas, Retortillo ha afirmado que Euskadi "tiene capacidad para atraer turistas de todo tipo", a la vez que ha reconocido la necesidad de hacer "una apuesta más fuerte por las caravanas". Según ha dicho, en Álava "hay una apuesta más fuerte" por este tipo de turismo, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa "hay que mejorar las infraestructuras" porque "es un tipo de turismo familiar en expansión y, aunque que no pernoctan en la hostelería del lugar, sí generan gasto y visitas a distintos recursos en ese movimiento a la largo del país".

INSEGURIDAD

Por otro lado, ha asegurado que le preocupan los casos de violencia registrados en Bilbao durante las pasadas navidades, como la muerte del exjugador del Amorebieta Ibon Urrengoetxea, que falleció el pasado 23 de diciembre tras sufrir un robo con violencia en Bilbao, o la agresión en el Metro de Bilbao a un joven, porque "ha habido víctimas y trasladan una imagen negativa", aunque ha considerado que "tampoco tenemos que sacar las cosas de quicio" porque "tenemos unos servicios policiales suficientes, tanto en la ciudad de Bilbao como en otros puntos en Euskadi".

Tras reconocer que "la coincidencia fatal de tres o cuatro incidentes muy graves, probablemente ha dado una imagen distorsionada", ha señalado que "las estadísticas generales tanto de Bilbao como de Euskadi sobre inseguridad ciudadana" se sitúan en el contexto europeo "en unos niveles muy positivos".

"Se ha dado la coincidencia de tres o cuatro casos muy serios y muy graves en un periodo de tiempo muy corto, lo que ha podido trasladar una cierta alarma, pero yo confío en que no pase de ahí", ha dicho, para considerar que estos hechos no van a proyectar la imagen de Bilbao como una ciudad insegura. "Ha habido una coincidencia de varios elementos, pero yo creo que, en general, no tenemos esta percepción de inseguridad", ha insistido.

No obstante, ha afirmado que "si esta situación permanece y nos volvemos a encontrar el mes que viene y dentro de tres meses con otras coincidencias similares, entonces probablemente estaríamos hablando de otro contexto". "Pero yo estoy bastante confiado en que eso no va a ocurrir", ha concluido.