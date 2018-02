Zapatero afirma que Euskadi nunca ha estado mejor que ahora, "sin ETA y en paz con España"

Actualizado 25/02/2018 16:42:26 CET

Reivindica una memoria de las víctimas de ETA "sin ira", para que quienes tienen aún largos años "de arrepentimiento" no se olviden

SAN SEBASTIÁN, 25 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que nunca ha estado mejor Euskadi que ahora, "sin ETA, en España y en paz con España", por lo que ha mostrado su confianza en que de ello "tomen nota los nacionalistas y los no nacionalistas".

Zapatero ha acudido este domingo hasta San Sebastián para recoger, junto a Librería Lagun, Eduardo Madina y Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los premios Premios Oroimen Hegoak 2018, otorgados por Juventudes Socialistas de Euskadi.

En su intervención, Zapatero ha destacado, además, que su Gobierno estuvo detrás de que "el derecho a paz, el derecho a la libertad, fuese pleno en España y, especialmente, en el País Vasco". También ha reflexionado sobre el hecho de que "la mejor versión" de la democracia y de la política es la que es "capaz de combatir el peor de los desafíos sin ira, sin rencor, de tener una promesa democrática de convivencia" e incluso "de admitir el perdón, la rectificación".

MEMORIA

El expresidente ha opinado que se necesita tiempo para "sedimentar y para entender cómo nació el monstruo" de ETA y también "por qué pervivió durante décadas", pero al tiempo, se ha mostrado convencido de que "la memoria irá a más, no a menos". "Este tiempo de silencio es una especie de tiempo de asunción de los primeros años, pocos años, desde que ETA anunció el final de la violencia; la memoria irá a más", ha insistido.

A su juicio, cada vez habrá "más interés, más investigaciones, más clarificación de la perversidad, de la atrocidad de lo que aquí se vivió" y ello "seguramente permitirá también hacer un gran aporte a la reafirmación de las ideas democráticas, de los grandes fundamentales de la democracia, en este tiempo de ciertas turbulencias".

Además, ha advertido de que una democracia sin memoria es "débil, inmoral y que no cree en sí misma" y, por ello, ha afirmado que las víctimas de ETA y su memoria "tienen que estar presentes en los colegios, instituciones, ayuntamientos, centros culturales, centros cívicos, en las instituciones públicas", para que "puedan ser homenajeadas, reconocidas y para que quienes todavía tienen largos años por delante de arrepentimiento y de dar perdón a la sociedad tampoco se olviden". "Ese es el significado de la memoria, de las víctimas", ha incidido.

Zapatero ha señalado que ese reconocimiento se tiene que dar "sin ira, con dolor, con la injusticia, sin ira" y pensando que "siempre será mejor que podamos labrar un futuro de convivencia y que todos los que se arrepientan y pidan perdón entenderán el maravilloso lenguaje de la convivencia y de la democracia, aunque tengan que pasar sus vidas penando y pensando qué hicimos, qué locura asesina cometimos". "Esa es la democracia, la que no olvida pero espera a todos, incluso a los peores", ha añadido.

FIN DE ETA "LIMPIO"

Por otro lado, ha puesto en valor la "aportación" política realizada por los socialistas y el gobierno que presidió, que se ha mostrado convencido de que serán "un lugar de gran dignidad", para lograr que el final de ETA fuera "limpio".

En este contexto, ha apuntado que tanto él como el exministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba sabían "que el fin de la violencia no podía tener precio político, pero la política podía contribuir al final de la violencia".

"Esa es para mí la gran lección, la defensa de la política, la reivindicación de la política democrática y que casi todas las cosas que la política se propone conquistar democráticamente se logran", ha sostenido. Por último, el expresidente del Gobierno central ha instado a los socialistas a acometer la "tarea" de lograr que el PSOE esté "cada vez más fuerte", un partido socialista "ganador". "Si queréis dar un premio, que sea que el PSE-EE gane las próximas elecciones", ha finalizado.

OTROS PREMIADOS

Por su parte Ignacio Latierro, de la librería Lagun, ha recordado a "esa parte de la sociedad civil que, con grandes riesgos, supo hacer frente al terrorismo" y, aún "siendo una minoría", salió a las calles para decir "que el crimen y el asesinato no podían ser un instrumento de acción política".

Eduardo Madina ha destacado, por su parte, que el futuro de la sociedad vasca "está orientado al derecho a convivir y no al derecho a decidir" y ha reflexionado sobre el hecho de que la "cima" en la política "no está en tener la razón cuando se habla, sino en no perder la razón cuando se calla".

En el acto también ha intervenido la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Azahara Domínguez, el de las Juventudes Socialistas de España, Omar Anguita, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y han asistido numerosos cargos, dirigentes y militantes socialistas, entre ellos Jesús Eguiguren, Patxi López o Rafaela Romero.