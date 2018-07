Siete de cada diez autónomos en Euskadi conviven diariamente con el estrés, según un informe de ATA

Actualizado 25/11/2011 15:25:20 CET

Siete de cada diez autónomos en Euskadi y ocho de cada diez en Bizkaia convive diariamente con el estrés. En concreto, hacer frente a los pagos (91 por ciento), la morosidad (82 por ciento) y la falta de crédito (93 por ciento) son los aspectos del trabajo que mayor tensión propician a los autónomos , según un informe llevado a cabo por ATA.

Según ha informado la Federación nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) en un comunicado, "el bienestar emocional de los trabajadores autónomos en Euskadi necesita una revisión inmediata", ya que el ritmo diario de trabajo, los problemas económicos y poder compaginar vida familiar y laboral, están repercutiendo severamente en las "condiciones mínimas de seguridad y salud laboral de los autónomos".

El asesoramiento, individualizado e in situ realizado a los autónomos mediante visitas técnicas, junto con la realización de una guía práctica sobre 'Prevención y Tratamiento Efectivo de los Riesgos Emergentes de índole Psicosocial' y una herramienta web de autodiagnóstico, conforman las tres líneas de actuación llevadas a cabo por ATA en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dentro del Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 2011.

Según los datos aportados, el 42 por ciento de los autónomos asesorados tienen un trabajador a su cargo, el 39 por ciento tienen entre dos y cuatro trabajadores y el 19 por ciento restante cuentan con 5 o más trabajadores. Asimismo, nueve de cada diez trabajadores autónomos trabaja más de 40 horas a la semana y la media de años en la realización de la actividad que están llevando a cabo es de ocho años.

Los sectores en los que están integrados los autónomos asesorados son construcción, transporte, servicios, comercio y hostelería. El 58 por ciento de los asesoramientos se han hecho efectivos en el ámbito urbano y el resto en el ámbito rural. El 63 por ciento de los asesorados han sido hombres y el 37 por ciento mujeres.

"Esta acción ha supuesto para el 58 por ciento de los autónomos la primera vez que recibe asesoramiento directo in situ en materia preventiva desde el inicio de su actividad económica. Independientemente de lo anterior, el 88 por ciento de los asesorados afirma desconocer los riesgos psicosociales en el trabajo y la influencia de ellos sobre su salud y un 94 por ciento reconoce que nunca ha sido asesorado en materia psicosocial", han añadido.

Durante la crisis, según la ATA, las preocupaciones constantes han hecho mella en la salud de los autónomos, ya que el 62 por ciento de los asesorados declara que muchas veces ha dejado de dormir bien por las diversas preocupaciones a las que se ven sometidos diariamente. La no resolución de las dificultades y la incapacidad de afrontamiento de los problemas es otro de los puntos débiles con un 83 y 54 por ciento respectivamente.

"La tensión acumulada corroborada por un 64 por ciento y la dificultad para olvidar los problemas y disfrutar de las actividades de la vida diaria, constatada por el 67 por ciento; nos ayuda a comprender como un 83 por ciento de los autónomos considera que algunas veces se siente triste y deprimido y que tan sólo un 16 por ciento se siente razonablemente feliz", han indicado.

A juicio de ATA, los aspectos del trabajo que con frecuencia les propician molestias o tensión a los asesorados principalmente vienen marcados por la situación económica actual ya que preocupan los pagos, tener que hacer frente a la morosidad y la necesidad de crédito con un 91, 82 y 93 por ciento respectivamente.

También destacan la toma de decisiones con posibilidad de equivocarse (67 por ciento), asumir demasiadas responsabilidades por el trabajo de otros con un 60 por ciento y el trabajo apremiado por el tiempo y los plazos con un 51 por ciento.

"Los trabajadores autónomos desconocen este tipo de riesgos, aunque sufren sus consecuencias diariamente, el estrés al cual están sometidos es considerable ya que la crisis económica no ha hecho otra cosa que agravar sus problemas cotidianos", ha subrayado ATA, para añadir que "tener que satisfacer muchos pagos aunque no se cuente con ingresos, tener que hacer frente a la morosidad y a la falta de crédito entre otros, no ayudan a la salud ni física ni mental del autónomo".

Por último, ATA ha señalado que la mejor forma de prevenir los riesgos laborales, es a través de la información y formación al trabajador autónomo de una manera global, haciendo hincapié en los nuevos riesgos emergentes de índole psicosocial que "no deben ser considerados como secundarios ya que su alcance está provocando que el bienestar emocional del trabajador autónomo se encuentre en la cuerda floja".