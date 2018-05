Sortu cree factible un acuerdo con PNV y Podemos sobre estatus pero no con PP y PSE

Actualizado 15/05/2018 15:23:11 CET

Advierte a Ortuzar (PNV) de que no puede haber "renuncias" sobre "el carácter nacional de Euskal Herria y su derecho a decidir" libre y democráticamente

BILBAO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodriguez, cree factible un acuerdo con el PNV y Podemos sobre un nuevo estatus para Euskadi, pero no con PP y PSE que, a su juicio, "no son formaciones democráticas" porque niegan "el carácter nacional de Euskal Herria y su derecho a decidir" libre y democráticamente". A su juicio, éstas son las cuestiones esenciales que debe contemplar un nuevo texto estatutario, y ha advertido al presidente del EBB, Andoni Ortuzar, de que no puede haber "renuncias" en torno a ellas.

Para el líder de Sortu, es posible llegar a un acuerdo con el PNV en el preámbulo del Estatuto, "si no se desdice" del planteamiento que ha realizado hasta ahora porque, a su entender, "recoge las cuestiones esenciales e imprescindibles", como "el carácter nacional de Euskal Herria y su derecho a decidir libre y democráticamente su futuro".

De esta forma, se ha referido a la propuesta de los jeltzales en la que abogan por una relación "bilateral" con el Estado "de naturaleza confederal y no subordinada", por el 'derecho a decidir' de los ciudadanos vascos y por el reconocimiento de "una Euskal Herria" como nación con "identidad propia, asentada en siete territorios", incluyendo a Navarra y el País Vasco francés.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Rodríguez ha indicado que, "en la medida en que ese preámbulo, el texto o el articulado posterior recojan esas cuestiones", no ve "por qué no debería ser posible ese acuerdo".

El líder de Sortu cree que sería "deseable" que el PSE-EE se sumara al consenso, pero considera que es "algo realmente complicado que vaya a suceder" porque "no reconoce el derecho a decidir libre y democráticamente del pueblo vasco, de la sociedad vasca o, en este caso, de la sociedad de la Comunidad Autónoma Vasca".

El dirigente de Sortu ha manifestado que, "como deseo, está muy bien, pero en la práctica no va a ser posible porque el PSE-EE no comparte la idea" de que la Comunidad Autónoma Vasca es "sujeto político" y le corresponde "el derecho a decidir libre y democráticamente" su futuro.

En caso de que Elkarrekin Podemos se niegue a cerrar un acuerdo si no se incluye al PSE-EE, considera que estaría "concediendo el derecho a veto al PSE-EE" y sería "difícilmente entendible para la propia base social" de la formación morada.

"Podemos se presentó a las pasadas elecciones con la defensa del derecho a decidir de la sociedad vasca en su programa. Sería difícilmente entendible que ahora no se sumara a ese acuerdo con el argumento de que no está el PSE-EE, un partido que no reconoce el derecho a decidir", ha indicado.

"LA LEY O LA VOLUNTAD DEMOCRÁTICA"

Arkaitz Rodriguez ha admitido que el reconocimiento del "carácter nacional de Euskal Herria y su derecho a decidir libre y democráticamente" colisionaría con el actual marco legal y la Constitución. "Este debate es muy viejo, sobre si debe prevalecer la Ley o la voluntad democrática", ha destacado.

Asimismo, ha recordado que el PNV ha planteado "que el principio de legalidad no puede impedir el principio democrático", que es el que "debe prevalecer". "Dicho de otra manera, no es la Ley la que debe coartar o ejercer de camisa de fuerza de la voluntad popular, sino, al contrario, es la voluntad popular y democrática la que ha de determinar las leyes o la legalidad", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que, "si las leyes entran en colisión con la voluntad democrática, habrá que cambiar las leyes y la legalidad, no la voluntad democrática". "Nosotros hemos hecho un ejercicio importante de pragmatismo y de facilitar ese acuerdo", ha subrayado, para precisar que, en la propuesta de EH Bildu hay incluso terminología y conceptos que ha utilizado el PNV, "pero también el propio Podemos".

"Por eso, no entenderíamos que no se produjera un acuerdo con el PNV y con Podemos. Si no se produce, no será porque EH Bildu no haya hecho ese intento real y sincero de aproximación de posiciones", ha indicado.

RENUNCIAS

En cuanto a las declaraciones que realizó el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, sobre que todos tendrán que hacer renuncias, Rodríguez ha señalado que "el problema está en el tipo de renuncias" a las que se refiera.

En este sentido, ha explicado que, "si cuando habla de renuncias, incluye en las mismas aquellas cuestiones que son esenciales", el consenso "no sería posible porque el señor Ortuzar estaría rebajando hasta tal punto" sus postulados "que aproximaría sus posiciones a la de aquellos que niegan, ya sea el carácter nacional o de sujeto político del pueblo vasco, ya sea su derecho a decidir líbremente su futuro".

"Estaría, en definitiva, reconociendo el derecho a veto, ya sea aquí, ya sea en Madrid, a aquellas formaciones, como el PP o el PSOE, que no son formaciones democráticas porque están negando un derecho esencial, elemental y fundamental", ha dicho.