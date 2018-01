Sortu dice que el PNV sabe que no tiene "nada que ver" con las pintadas en batzokis

Publicado 14/01/2018 15:26:46 CET

BILBAO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sortu ha afirmado que no tiene "nada que ver" con las pintadas aparecidas en diversos batzokis de Bizkaia durante este pasado sábado y ha instado al PNV que deje de interpelarle por ello. A su juicio, los jeltzales usan "torticeramente" estos hechos para "tratar de justificar" su ausencia en la manifestación de Bilbao a favor de "los derechos" de los presos.

El PNV denunció este sábado que sus sedes sociales de Amorebieta-Etxano, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes y Zorrotza habían paraceido con pintadas que llamaban a la formación jeltzale "fascista", además de reclamar la vuelta de los presos, y emplazó a la izquierda abertzale que lo censurase públicamente.

En un comunicado, la formación liderada por Arkaitz Rodríguez ha indicado que la izquierda abertzale "nada tiene que ver con esos hechos", que se sitúan "absolutamente al margen de su línea y reflexión política", algo que el PNV "sabe". "Por eso, le pedimos que no vuelva a interpelar públicamente a la izquierda abertzale por ello", ha añadido.

SOSPECHAS SOBRE LAS PINTADAS

Además, Sortu ha manifestado que desconoce quién está detrás de las pintadas, quién los dirige y con qué objetivos. "El hecho de que la mayoría de las pintadas en cuestión hayan sido realizadas en castellano, no hace sino aumentar nuestras sospechas", ha añadido.

A su juicio, quien sea que esté detrás de estos hechos, ha conseguido que, "en lugar de estar hablando del rotundo éxito de la movilización de ayer, se esté hablando, tanto o más que de eso, de dichas pintadas". "Que cada cual extraiga las conclusiones sobre a quién benefician y a quién perjudican este tipo de actos", ha expresado.

Por último, han solicitado al PNV que no "utilice torticeramente" dichos hechos para "tratar de justificar" su ausencia en la movilización de este sábado en Bilbao. "El PNV está en su perfecto derecho de no sumarse y no acudir a dicha movilización o a cualquier otra. Pero tratar de justificar una ausencia decidida de antemano por unos hechos acaecidos el mismo día de la movilización, no es de recibo. Y tratar de cargar la responsabilidad de los mismos a hombros de la izquierda abertzale o de los convocantes de la movilización de ayer, mucho menos", ha zanjado.