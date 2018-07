Un total de 13 primeras o segundas películas de cineastas internacionales compiten por el Premio Kutxabank-New Directors

Publicado 12/07/2018 11:42:10 CET

SAN SEBASTIÁN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece primeras o segundas películas de cineastas europeos, asiáticos y latinoamericanos competirán por el Premio Kutxabank-New Directors en el 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 21 al 29 de septiembre.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y el responsable de Kutxabank de la zona Donostia, Gerardo Cangas, han dado a conocer los titulos que competirán en esta sección "que busca dar a conocer nuevos cineastas, es decir, nuevas formas de pensar y hacer cine".

Este año las películas seleccionadas abordan conflictos personales y familiares en una granja remota rusa, el Vietnam del siglo XIX, la Yugoslavia de principios de los 90 o la Suiza contemporánea. Se trata de nueve óperas primas y cuatro segundas películas.

El primer cineasta seleccionado es Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973) que "cuenta con una intensa trayectoria en el mundo del cortometraje", vinculada al programa 'Kimuak' y también al Festival de San Sebastián, que programó su primer corto, 'Razielen itzulera', en 1997, en 'Zabaltegi', la sección en la que presentó dos décadas después su primer largometraje, 'Sipo Phantasma' (Barco fantasma), tras estrenarlo en Rotterdam. 'Oreina' (Ciervo) es su segundo largo con el que competirá en 'New Directors'.

A él se suma Elías León Siminiani (Santander, España, 1971), nominado al Goya por 'Mapa' y que presenta ahora 'Apuntes para una película de atracos'. Por su parte, Nataliia Meshchaninova (Krasnodar, Rusia, 1982), que compitió en Rotterdam con su primer largometraje, 'Kombinat Nadezhda/ The Hope Factory', se centra en el veterinario de una granja en 'Serdtse Mira/Core of the World'.

Además, tras 'Ama Doren/Hold my hand', Ismet Sijarina regresa en 'Nëntor i ftohtë/Cold November' (Noviembre frío) a la guerra en los Balcanes, en este caso a sus antecedentes, cuando la autonomía de Kosovo fue suprimida.

Hadrian Marcu (Braila, Rumanía, 1976) presentará 'Un om la locul lui/A Decent Man' (Un hombre como Dios manda), sobre un hombre que se debate en un conflicto sentimental, que fue seleccionada el año pasado en la primera edición de 'Glocal in Progress', la actividad de industria del Festival dirigida a producciones europeas en lenguas no hegemónicas. Está protagonizada por Bodgan Dumitrache, Concha de Plata al mejor actor el año pasado por su trabajo en Pororoca.

También figuran en la selección la ópera prima de Francisco Marise (La Plata, Argentina, 1985), 'Para la guerr'a, coproducida por el cineasta Javier Rebollo, quien también participa en el montaje, y la primera película de Hiroshi Okuyama (Japón, 1996), premiado realizador de vídeos musicales, que debuta con 'Boku wa Iesu-sama ga kirai/Jesus'.

El corto de Ines María Barrionuevo (Córdoba, Argentina, 1980), 'La quietud' (2012) compitió en la sección oficial de Locarno, y su primer largo, 'Atlántida' (2014), fue seleccionado en la Berlinale, en la sección 'Generation 14plus'. En 'Julia y el zorro' la cineata aborda el duelo que afrontan una mujer y su hija de doce años.

Por su parte, la directora, productora y actriz Lila Avilés (México, 1982), tras trabajar en el ámbito del teatro y presentar cortometrajes en festivales internacionales, detalla en su primer largo, titulado 'La camarista', la cotidianeidad de una de las denominadas camareras de pisos.

Por otro lado, Hannes Baumbartner Hannes Baumgartner (Männedorf, Suiza, 1983) se inspira en su primer largometraje, 'Der läufer/Midnight Runner', en la historia real de un atleta que comienza a cometer robos y desarrollar una doble vida.

'Snow', la película de graduación de Laurits Flensted-Jensen (Aarhus, Dinamarca, 1985), fue seleccionada en Rotterdam y fue elegida mejor cortometraje documental por la Academia Danesa, y su corto de ficción 'Melon Rainbow' fue de nuevo programado en el festival holandés y ganó el premio más importante en Odense. 'Neon Heart' es su primer largometraje.

Tras participar en el Short Film Corner de Cannes con 'Grasshopper', la realizadora de origen vietnamita Ash Mayfair (Ho Chi Minh, 1985) presenta en San Sebastián su debut en el largometraje con 'The Third Wife', cuyo guion fue escogido por Spike Lee como ganador de su premio Spike Lee Film Production Fund en 2014.

El cortometraje 'Luisa no está en casa' de Celia Rico Clavellino (Sevilla, 1982) fue seleccionado en el Short Film Corner de Cannes y en Venecia y obtuvo el premio Gaudí al mejor corto. En su primer largometraje, 'Viaje al cuarto de una madre', cuyo guion participó en el 'Script Station Lab' de Berlinale Talents, cuenta con Lola Dueñas y Anna Castillo como protagonistas.

En las próximas semanas se anunciarán el resto de títulos que conformarán New Directors. Esta sección, que forma parte de la apuesta del Festival por los nuevos talentos, es una plataforma de visibilidad para sus películas.

Las tres últimas ganadoras del Premio Kutxabank-New Directors, estrenadas ya en España y seleccionadas y premiadas tras su paso por San Sebastián en otros festivales, son 'Le nouveau/The New Kid' (El novato, 2015), 'Park' (2016) y 'Le Semeur/The Sower' (La mujer que sabía leer, 2017).

El Premio Kutxabank-New Directors, que será escogido por un jurado internacional, está dotado con 50.000 euros que se destinan al director y al distribuidor de la película en España.

El patrocinio de Kutxabank a la sección New Directors se enmarca dentro de una participación más amplia, que mantiene un año más a la entidad financiera como colaboradora oficial del Festival. Las películas de esta sección son también candidatas al Premio de la Juventud, que escoge un jurado compuesto por 300 estudiantes de entre 18 y 25 años.