Un total de 17 proyectos de 12 países se presentan en el VII Foro de Coproducción Europa-América Latina del Zinemaldia

Las inscripciones han aumentado un 34% con respecto al año anterior hasta sumar un total de 223

Un total de diecisiete proyectos de doce países se presentarán en el VII Foro de Coproducción Europa-América Latina del 66 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 21 al 29 de septiembre en la capital guipuzcoana y cuyas inscripciones han aumentado un 34% en un año.

En un comunicado, los organizadores del Festival han informado de que el Foro, que se desarrollará del 23 y el 26 de septiembre, acogerá proyectos procedentes de Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Francia, Guatemala, Italia, México y Suiza, de los cuales nueve son primeras o segundas películas.

En total en esta edición se han registrado 223 inscripciones, un 34% más que el año pasado (165), procedentes de países como Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Italia, México o Suiza. Además, participará fuera de concurso el seleccionado en el Taller de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos de Centroamérica y el Caribe de Ibermedia.

En cuanto a los temas que abordan las propuestas seleccionadas, las mismas fuentes han indicado que van desde la anorexia al primer amor, la identidad o las mujeres guerrilleras.

Además, ha destacado que nueve de las propuestas seleccionadas son la primera o segunda película de sus cineastas. De este modo, por ejemplo debutan en el largometraje Paula Un Mi Kim y Clara Roquet, coguionista de 'Petra' (Perlak 2018) y '10.000 kilómetros' (Made in Spain 2014), mientras que Meritxell Colell presenta su segundo trabajo tras la premiada 'Con el viento'.

Es también el caso de Lara Izagirre, que estrenó en el Festival su ópera prima, 'Un otoño sin Berlín', que ganó el Goya a la mejor actriz revelación (Irene Escolar); Pepa San Martín, que ganó el Gran Premio de Generation KPlus en Berlín y el Premio Horizontes en San Sebastián con su ópera prima, 'Rara'; y Moroco Colman, cuyo corto 'Fin de semana' fue seleccionado en Nest. Film Students (2010) y su largometraje homónimo, en New Directors (2016).

También podrán verse los trabajos de Emiliano Torres, cuya primera película, 'El Invierno', premiada en Cine en Construcción 29, compitió en la Sección Oficial y obtuvo el Premio Especial del Jurado y el premio a la mejor fotografía; Clarisa Navas, tras su premiada 'Hoy partido a las 3'; y Matthias Huser, quien tras estrenar su ópera prima, 'They Chased Me Through Arizona', en Locarno, presenta en el Foro un proyecto de la productora de Der unschuldige/The Innocent (Sección Oficial 2018).

Por otro lado, se han seleccionado también proyectos de directores de reconocida trayectoria como Albertina Carri, que presentará en Zabaltegi-Tabakalera su película 'Las hijas del fuego'.

También estarán Tata Amaral (Um céu de estrelas/Un cielo de estrellas, Antônia y Hoje/Hoy); Stefano Pasetto, cuyas dos primeras películas fueron estrenadas en Venecia y Toronto; Pablo Fendrik, que ha presentado sus tres primeras producciones en Cannes; Jayro Bustamante, tras conseguir con 'Ixcanul' (Cine en Construcción 26) el Premio Alfred Bauer en la Berlinale; José Luis Torres Leiva, que por tercer año consecutivo presentará una de sus películas en Zabaltegi-Tabakalera y que el año pasado presidió, además, el jurado de Nest. Film Students; y Priscila Padilla, autora de 'La eterna noche de las doce lunas'.

Entre los proyectos de las últimas ediciones han participado este año en festivales internacionales Marilyn de Martín Rodríguez Redondo y La omisión de Sebastián Schjaer, seleccionadas en la sección Panorama de la Berlinale, y 'El motoarrebatador' de Agustín Toscano, estrenado en la Quincena de Realizadores.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha destacado que "en siete años el Foro se ha convertido en una actividad de industria totalmente consolidada, no solo por el aumento en el número de inscripciones, sino también por el perfil de los cineastas y productores que participan", ya que "reúne a nuevos talentos y a figuras consagradas que presentan sus proyectos en San Sebastián por la oportunidad de contrastarlos y compartirlos con la industria cinematográfica internacional".

El Foro de Coproducción Europa-América Latina, que cuenta con el apoyo de Europa Creativa MEDIA y del Gobierno Vasco, es una plataformapara impulsar nuevos proyectos audiovisuales entre ambas cinematografías y un punto de encuentro para los acreditados de industria del Festival con el fin de fomentar acuerdos profesionales e intercambiar experiencias.

PREMIOS

En total se concederán cuatro galardones en el marco de este Foro, entre ellos el Premio al Mejor Proyecto, consistente en 10.000 euros brutos para el productor mayoritario del proyecto ganador; el Premio EFADs-CACI de Coproducción Europa-América Latina, dotado con 20.000 euros para el productor mayoritario del proyecto ganador; y el Premio Eurimages al Desarrollo de Coproducción, dotado con 20.000 euros para el productor mayoritario de un país miembro de Eurimages que tenga la intención de coproducir con otro país de este mismo programa.

Además, ARTE concederá el ARTE International Prize, consistente en 6.000 euros para el productor mayoritario del proyecto ganador y gracias al acuerdo Forjando Alianzas, suscrito con el Producers Network del Marché du Film-Festival de Cannes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales-INCAA, ambos organizadores de Ventana Sur en Buenos Aires, los proyectos seleccionados en el Foro tendrán la posibilidad de continuar con la trayectoria internacional en estos eventos.