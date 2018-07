Podemos: "Se ha acabado la impunidad. Hay que gobernar para la gente"

Actualizado 21/12/2015 1:25:41 CET

El candidato de Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha destacado el primer puesto conseguido por su formación en Cataluña y Euskadi, dos territorios en los que "no se ha solucionado la cuestión territorial", por lo que ha ofrecido, a través de su programa, una nueva vía diferente con la modificación de la Constitución para reconocer la plurinacionalidad y el derecho a decidir. "Es una propuesta nueva, que rompe y explica los buenos resultados en Euskal Herria y en Cataluña", ha dicho.

En una comparecencia ante decenas de seguidores en la sala Bilborock de Bilbao, López de Uralde ha destacado que los mejores resultados de la formación morada se han logrado en los territorios en los que han confluido Equo y Podemos. "Eso no solo suma sino que multiplica. Eso lo tenemos que tener en consideración para el futuro", ha advertido.

Por otro lado, ha señalado a los que "nos han gobernado" que se ha acabado la "impunidad". "No se puede engañar a la gente como se ha hecho. No se puede decir 'vamos a cerrar Garoña, cuando no la han cerrado y la quieren reabrir. Nos vamos con un mandato muy concreto a Madrid de cerrar Garoña y acabar con el fracking. Esas cosas que no han hecho y vamos a hacer lo posible por hacerlas", ha agregado, para asegurar que "a partir de ahora hay que gobernar para la gente y con la gente".

