Urizar afirma que EH Bildu y PNV comparten que el nuevo estatus "tiene que ir más allá del Estatuto"

Publicado 11/06/2018 15:53:33 CET

Asegura que una posible reforma constitucional en el Estado "no puede condicionar" el debate que se dé en Euskadi sobre autogobierno

BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha destacado que la coalición soberanista y el PNV comparten que el nuevo estatus "tiene que ir más allá del Estatuto". Además, ha asegurado que una posible reforma constitucional en el Estado "no puede condicionar" el debate que se dé en Euskadi sobre autogobierno.

En declaraciones a Info7, recogidas por Europa Press, Urizar se ha referido a las reuniones de la ponencia de autogobierno que se desarrollan en el Parlamento vasco, y a los acuerdos alcanzados entre EH Bildu y PNV sobre el preámbulo y el título preliminar.

Según ha apuntado, existe un "compromiso" de los grupos participantes para que en junio y julio se termine con el documento de "bases y principios" que, posteriormente, se trasladará al grupo redactor.

"Estamos en una dinámica bastante rápida. Esperamos la participación activa de todos los grupos. Nosotros nos estamos empeñando en pasar toda la documentación, sentarnos y contrastar para ver cuál es el punto de unión de cara a alcanzar un acuerdo", ha añadido.

Respecto a la posición de Elkarrekin Podemos en torno al derecho a decidir, Pello Urizar ha reconocido que desde EH Bildu no se entiende que pueda haber un "desdoblamiento en el debate y separar la relación con el Estado del hecho competencial".

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

"Creemos que son las dos caras de una misma moneda. Creemos que el aspecto social es inseparable de este proceso y debemos abordar el abanico de competencias que debemos tener para construir el modelo de sociedad que decidamos. Todo esto se tiene que dar con unas mínimas garantías en cuanto a la autocapacidad que tengamos para decidir", ha argumentado.

A su juicio, no se puede plantear el hacer "una mera reforma del Estatuto actual sin avanzar hacia un nuevo estatus". "No se puede hablar solo del ámbito competencial obviando que tenemos un 'Gran Hermano' que condiciona las decisiones que se toman aquí", ha señalado, al tiempo que ha apostado así por "tener garantías" de que las decisiones que se asuman en Euskadi sean "respetadas en otros ámbitos".

Cuestionado por si hay "sintonía" en la ponencia entre EH Bildu y PNV, Urizar ha defendido que, para avanzar hacia "un nuevo estatus, y el propio término es algo que compartimos ambas formaciones, había que ir más allá de lo que el propio Estatuto de Gernika reconoce". "Ir más allá basándonos en el principio democrático de que si hay una mayoría social que así lo quiere, la legalidad se debe convertir en la vía que lo posibilite", ha manifestado.

De este modo, ha defendido que por eso "avanzamos en términos que van más allá del Estatuto", algo que EH Bildu creía "indispensable" y "el PNV también responde a esos términos". "Mientras eso sea así, podremos encontrar puntos de encuentro y sintonía", ha expresado.

A su juicio, en Euskadi hay un movimiento social que demanda que "podamos decidir en lo que nos compete, independientemente de que a Madrid le convenga o no, y ésa es la regla sobre la que deba basarse la redacción del nuevo texto de autogobierno".

REFORMA CONSTITUCIONAL

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución, tal como ha propuesto la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha indicado que desde EH Bildu no se va a "poner objeción", aunque "no va a ser sencillo porque la respuesta del PP ha sido rápida, diciendo que no ven necesidad de cambiar".

"Independientemente de una posible reforma constitucional, ello no puede condicionar nuestro propio debate y recorrido. Tenemos que ser capaces de marcar nuestro objetivo desde aquí y, si eso lo tienen en cuenta a la hora de realizar la reforma constitucional, pues mejor, pero no puede ser a la inversa porque sería un corsé para nuestras aspiraciones", ha finalizado.