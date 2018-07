Urizar (EA) cree que los comicios de 2011 servirán para recuperar la representación de la que se ha apropiado Hamaikabat

Actualizado 26/12/2009 12:43:38 CET

Afirma que a Hamaikabat no le quedará "otra opción" que presentarse en coalición con PNV e insiste que EA ya tiene ese debate "superado"

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EA, Pello Urizar, afirmó hoy que las elecciones municipales y forales de 2011 servirán para recuperar la representación "de la que se ha apropiado" Hamaikabat en las instituciones y consideró que a esta formación no le quedará "otra opción" que concurrir en coalición con la formación jeltzale.

Tras asegurar que la posibilidad de presentarse con PNV es un debate que EA "ya tiene superado", señaló que, además, sería "muy difícil" optar por esta opción después de cómo ha actuado la formación jeltzale en Gipuzkoa al "aprovecharse de la situación generada por Hamaikabat".

En una entrevista concedida a Europa Press, Urizar consideró que, "sin lugar a dudas", los comicios de 2011 servirán para que EA "recupere la representación de la que se ha apropiado" Hamaikabat.

Además, recordó que les consta que al Congreso Fundacional de esta formación, celebrado en San Sebastián, fueron "todas las familias de los cargos públicos" y, aún así, no pudieron llenar "una sala de 300 butacas". "El goteo ha sido muy poco y, por desgracia, lo que han hecho es desmotivar a mucha gente y hay mucha gente que se ha ido a casa", apuntó.

Por ello, consideró que a Hamaikabat "no le va a quedar otra opción que presentarse en las siguientes elecciones, las de 2011, conjuntamente con el PNV" porque "no tiene ni gota de capacidad para presentarse como partido político" en todo el territorio vasco.

Además, afirmó que Eusko Alkartasuna tiene superado el debate sobre la posibilidad de ir en coalición con PNV en próximas elecciones.

A su juicio, sería "difícil" que su partido "hiciese una cosa de este tipo cuando denuncia, una y otra vez, que el PNV en Gipuzkoa se está aprovechando de la situación generada por Hamaikabat y que, aunque tiene firmado con nosotros un pacto antitransfuguismo desde hace seis años, no lo está cumpliendo".

"Prefieren dar carta de naturaleza a que en las Juntas Generales de Gipuzkoa siete junteros de EA se pasen a Hamaikabat y les garantizan, con toda tranquilidad del mundo, que ocupen esos asientos en las Juntas. Eso no casa muy bien con un acuerdo de coalición con EA", insistió.

ULTIMAS AUTONÓMICAS

Eusko Alkartasuna se propone "demostrar que la situación en la que está en Gipuzkoa, en la actualidad, por el tema de los concejales y junteros, no es la real". "Por fin, EA desde junio lanza un mensaje único y demostraremos, a su vez, que la situación de las últimas autonómicas tampoco es real", añadió.

En su opinión, el apoyo recibido por su formación en las últimas autonómicas vascas "fue minorizado" porque presentó a su propio candidato, Unai Ziarreta, como alternativa al del PNV, Juan José Ibarretxe, cuando éste había sido durante dos legislaturas consecutivas su candidato al haber ido en coalición con la formación jeltzale.

"Creemos que eso hizo que muchos de los votos naturales de EA se fuesen a Ibarretxe, no a PNV. Pero eso no va a pasar en las municipales y EA va a demostrar que tiene un suelo que no se corresponde a los resultados de las últimas elecciones autonómicas", señaló.

Pello Urizar se mostró convencido de que el pacto PP-PSE "está totalmente blindado y aguantará, por lo menos, hasta después de las elecciones municipales y forales". En esta línea, precisó que, tras los comicios, "si el resultado fuera bueno para el PP y el PSE-EE", intentarán abordar una negociación para gobernar en otras instituciones.

PNV Y PRESUPUESTOS

Por otra parte, afirmó que no le parece bien que el PNV "venda la imagen de que, desde Madrid, "se quiera dominar todo", y realicen actos como la subida al monte Gorbea con ikurriñas, para que, después, cuando realmente toca tomar decisones, "son lo que le salvan los presupuestos a Zapatero, los que llegan a acuerdos con el PSE-EE para aprobar los presupuestos vascos".

Urizar indicó que, detrás de todo eso y de los mensajes que trasladan al exterior, lo que existe es "un intercambio de cartas". "Tú no me imposibilitas que yo saque mis presupuestos y tú que apruebes los tuyos. Y, luego, ya nos echaremos mierda en los medios de comunicación".

A su juicio, esa dinámica se tiene que superar porque se está jugando una baraja "que se está poniendo desde Madrid". Urizar manifestó que el PNV lanza "el mismo mensaje en los temas identitarios", pero, "luego, entra a jugar a ese juego de cartas con la baraja que se reparte desde Madrid, aprobando los presupuestos con Zapatero y permitiendo que se aprueben los presupuestos vascos a cambio de los suyos".