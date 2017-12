Urkullu aboga por alcanzar un "acuerdo integrador" para plantear al Estado "un nuevo pacto que respete la bilateralidad"

Publicado 27/12/2017 19:49:45 CET

Insiste en "avanzar en un nuevo modelo de Estado, también en Europa, que asuma, reconozca y respete sus realidades nacionales"

VITORIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido este miércoles que Euskadi tiene la oportunidad de alcanzar un "acuerdo integrador" en materia de autogobierno que sirva de "base" para plantear "un nuevo pacto con el Estado que respete la relación bilateral con garantías".

Urkullu ha planteado estas reflexiones en la tradicional recepción a la sociedad vasca que se celebra cada año en estas fechas en Vitoria, en la que han estado presentes algunos de los principales representantes de las instituciones, partidos políticos y agentes sociales de la comunidad autónoma.

En su intervención, ha señalado que el "trabajo compartido en pos del bien común" o 'auzolana', "quiere ser y es el espíritu del Gobierno Vasco", que se traslada a los cuatro pilares que sustentan el proyecto del Ejecutivo, que son el empleo, reactivación y sostenibilidad; el desarrollo humano, integración social, igualdad y servicios públicos de calidad; la convivencia y derechos humanos; y "más y mejor" autogobierno.

En este sentido, ha señalado que como responsables institucionales y políticos, este año han sido "apelados al diálogo y la búsqueda de soluciones políticas para dar respuesta a problemas de naturaleza política" y cree que "ésta es la vía".

"En Euskadi tenemos la oportunidad de alcanzar un acuerdo integrador como base para plantear un nuevo pacto con el Estado que respete la relación bilateral con garantías", ha señalado.

Urkullu ha indicado que el objetivo de su gobierno es "la defensa y reclamación del autogobierno reconocido, sin renuncias" y ha recordado el compromiso del Ejecutivo autonómico de "profundizar, actualizar y adecuar" el autogobierno vasco.

"Es necesario avanzar en un nuevo modelo de Estado, también de Europa, que asuma, reconozca y respete sus propias realidades nacionales", ha defendido.

Urkullu ha destacado que el sistema de Concierto Económico es la "clave de bóveda" del autogobierno y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con las políticas sociales, recordando que tres de cada cuatro euros del Presupuesto se destinan a las áreas de Salud, Educación y Protección social. "Estamos comprometidos en limitar las situaciones de pobreza, garantizar una vida digna a todas las personas y dar respuesta a las necesidades de las familias y la juventud", ha subrayado.

No obstante, ha reconocido que las "dificultades y los problemas" no los pueden "solucionar solos" y ha señalado que asumen el "reto de avanzar también en el Diálogo Social". "No vamos a cejar en el empeño", ha indicado.

POLÍTICAS SOCIALES

El lehendakari ha afirmado que Euskadi está "empezando a salir" de la crisis, pero ha señalado que "no todas las personas lo han logrado todavía" y por ello ha dicho que van a "seguir actuando, en la medida de nuestras posibilidades, en toda la cadena de desempleo, precariedad laboral y salarial, garantizando las políticas sociales".

En este sentido, ha puesto en valor el sistema socio-sanitario; el compromiso de la sociedad para que toda persona tenga una vivienda digna; o la colaboración entre Ertzaintza y Policías Locales por la seguridad.

También ha citado el "ejemplo" de Salvamento Marítimo Humanitario que ha rescatado a 800 personas en el Mediterráneo, el Columbario de la Dignidad en Elgoibar, en recuerdo a las personas injustamente represaliadas durante la Guerra y la Dictadura, los actos organizados con motivo de la Memoria; el homenaje de Confebask a mujeres y hombres que sufrieron la persecución de ETA o la conmemoración compartida del Día europeo de las víctimas del terrorismo el 11 de marzo.

RESPETO, TOLERANCIA Y CONVIVENCIA

"Debemos aprender a escuchar y escucharnos: la Memoria de las personas que tanto han sufrido, merece nuestro respeto y reconocimiento. En ocasiones, incluso, cuando la verdad nos duele. Escuchar e invertir en una educación asentada en valores sólidos, favorecer el respeto a la persona, la tolerancia y la convivencia", ha defendido.

Urkullu ha mostrado su preocupación "ante la proliferación de actitudes y comportamientos sexistas, de acoso de todo tipo" y ha asegurado que la violencia contra la mujer es "un problema dramático que exige compromiso personal y colectivo" para "sensibilizar, concienciar, prevenir" y también "perseguir y reparar".

"Erradicar los malos tratos, las amenazas y violencia. Cada mujer asesinada es una losa para la conciencia social. Conocemos la labor de Emakunde y las asociaciones y organizaciones en favor de la igualdad. Euskadi debe ser ejemplar en el compromiso integral con la igualdad de mujeres y hombres", ha defendido.

LOS RETOS

Urkullu ha señalado que los retos que a su gobierno "le preocupan y ocupan" están relacionados con la Educación; demografía y apuesta por la juventud; innovación y digitalización; y la internacionalización.

En materia educativa, ha destacado que afrontan el reto de la excelencia porque a pesar de contar con una "buena educación, hay "margen de mejora" y ha dicho que cree en la evaluación como "parte de nuestra cultura de mejora continua".

"La Educación es una oportunidad de desarrollo humano y crecimiento inteligente. No ocultamos los problemas, demandamos visión compartida y 'auzolana' para responder a las claves de futuro de la educación: Modernización, Autonomía de los Centros, Evaluación, Lenguas y Convivencia", ha señalado.

Asimismo, ha pedido a las empresas un "esfuerzo adicional" para "dar más importancia a la primera experiencia laboral de cada joven" porque cree que "Instituciones, Universidades, Centros de Formación Profesional y empresas podemos hacer más".

Respecto al reto demográfico, ha reconocido que a pesar de que se ha reducido la tasa de paro juvenil al 15,9%, esto "no es suficiente, porque sin calidad en el empleo no hay emancipación y proyecto de vida posible" y ha avanzado que va a iniciar el año con un "Acuerdo por las familias y la infancia en Euskadi".

ESTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Urkullu ha afirmado que Euskadi mira al nuevo año "con más esperanza e ilusión". "Somos un País que invierte en estabilidad, aprueba sus presupuestos y cumple los requisitos financieros. El rigor en la gestión es inversión en confianza y muestra de solidaridad con las generaciones futuras", ha indicado.

Asimismo, ha defendido que "confianza genera confianza" y ha asegurado que Euskadi es la segunda Comunidad del Estado en inversión extranjera, y ha destacado que atrae a más de 3 millones de visitantes al año.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco va a impulsar un Fondo público-privado con 250 millones de euros para "garantizar el crecimiento y arraigo de empresas vascas con potencialidad tecnológica y de internacionalización", ya que considera que "la inversión en innovación es la llave del crecimiento y empleo futuro".