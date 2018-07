Urkullu irá a la entrevista con López y le pedirá "desde el minuto uno" una "aclaración" por los "insultos" de PSE a PNV

Actualizado 27/01/2010 13:40:15 CET

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, asistirá el próximo viernes a la entrevista prevista con el lehendakari, Patxi López, y le pedirá "desde el minuto uno" una "aclaración" sobre las declaraciones que "rayan el insulto" de representantes del PSE-EE al PNV.

En una entrevista concedida a Punto Radio, recogida por Europa Press, Urkullu afirmó que el lehendakari le ha convocado a un encuentro y no tiene, "en principio, mayor problema" en reunirse con él, "atendiendo a una convocatoria suya".

A su juicio, existen "unas circunstancias, por parte del PSE-EE, como por algún representante del Gobierno vasco, que son necesarias aclarar" en esa entrevista. "Hay alguna cuestión que a mí me parece inadmisible y que se la plantearé al lehendakari López en el minuto uno", apuntó.

Tras señalar que esto no ha hecho "peligrar" que el encuentro se celebrase, precisó que ha habido en estos últimos días "manifestaciones que, en el orden de la relación normalizada, de la normalización en esa relación institucional que se quiere mantener entre el lehendakari y el presidente del PNV, rayan en el insulto a la militancia del PNV", en alusión a las declaraciones del portavoz parlamentario del PSE-EE sobre "el gallinero" de la formación jeltzale.

LA GESTION DE ANTERIORES GOBIERNOS

Asimismo, precisó que "hay otras manifestaciones también que tienen que ver con una gestión, como es la gestión del Departamento de Interior y de la Ertzaintza, en concreto, que obedece a una estrategia que ya hemos conocido en el pasado de despreciar lo que se haya podido hacer en épocas anteriores por parte de los rectores políticos del Departamento de Interior".

En este sentido, señaló que se ha "minusvalorado también la actuación de la Ertzaintza en el pasado y esto es algo que necesita ser aclarado nuevamente como lo tuvimos que hacer tras, desgraciadamente, el asesinato de Eduardo Puelles".

Pese al comunicado emitido ayer por el Gobierno vasco y las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, después de que, a través de un texto, el PNV mostrara su malestar por las acusaciones del PSE-EE, afirmó que necesita "la aclaración" del lehendakari.

No obstante, apuntó que no le pedirá una "disculpa" porque él no tiene que disculparse "en nombre de quienes se han manifestado de esta manera".

"El, como lehendakari, está obligado a ofrecerme una aclaración sobre esas declaraciones y, más que, como lehendakari, también como secretario general del PSE-EE", apuntó.

