Urkullu pedirá a López en la reunión "desde el minuto uno" una "aclaración" por los "insultos" de PSE a PNV

Dice que ayer habló con el lehendakari por teléfono, pero lo que le dijo "no fue suficiente"

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, asistirá el próximo viernes a la entrevista prevista con el lehendakari, Patxi López, y le pedirá "desde el minuto uno" una "aclaración" sobre las declaraciones que "rayan el insulto" de representantes del PSE-EE y del Gobierno vasco al PNV. Tras señalar que ayer habló por teléfono con López, aseguró que lo que le dijo "no fue suficiente".

Urkullu se refirió, de esta forma, a la polémica surgida en torno a las declaraciones en los últimos días del portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, en las que comparó al PNV con "un gallinero" y sobre el supuesto cuestionamiento de la eficacia de la Ertzaintza cuando la dirigía el PNV.

En una entrevista concedida a Punto Radio, recogida por Europa Press, Urkullu afirmó que López le ha convocado a un encuentro y no tiene, "en principio, mayor problema" en reunirse con él, "atendiendo a una convocatoria suya".

A su juicio, existen "unas circunstancias, por parte del PSE-EE, como por algún representante del Gobierno vasco, que son necesarias aclarar". "Hay alguna cuestión que a mí me parece inadmisible y que se la plantearé al lehendakari López en el minuto uno", apuntó.

Tras señalar que esto no ha hecho "peligrar" que el encuentro se celebre, precisó que ha habido en estos últimos días "manifestaciones que, en el orden de la normalización en esa relación institucional que se quiere mantener entre el lehendakari y el presidente del PNV, rayan en el insulto a la militancia" de su partido.

LA GESTION DE OTROS GOBIERNOS

Asimismo, precisó que "hay otras manifestaciones" que tienen que ver con la gestión de anteriores gobiernos en una "estrategia de despreciar lo que se haya podido hacer por parte de los rectores políticos del Departamento de Interior".

En este sentido, señaló que se ha "minusvalorado también la actuación de la Ertzaintza en el pasado". Pese al comunicado emitido ayer por el Gobierno vasco y las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, después de que, a través de un texto, el PNV mostrara su malestar por las acusaciones del PSE-EE, afirmó que necesita "la aclaración" del lehendakari.

No obstante, apuntó que no le pedirá una "disculpa" porque él no tiene que disculparse "en nombre de quienes se han manifestado de esta manera". "El, como lehendakari, está obligado a ofrecerme una aclaración sobre esas declaraciones y, más que, como lehendakari, también como secretario general del PSE-EE", apuntó.

El líder jeltzale recordó que López ha dicho que "no ha hablado lo que necesitaba hablar y lo suficiente con Iñigo Urkullu, como presidente del PNV". "Por lo tanto, se tendrá que aclarar el PSE si quiere tener una relación normalizada con el PNV, pero, yo, como presidente del PNV, voy a trascender de estas cuestiones con la aclaración previa necesaria por parte del lehendakari", apuntó.

Urkullu reconoció que ayer tuvo una conversación telefónica con el lehendakari, y aunque rechazó desvelar el contenido, consideró que lo que le dijo López "no fue suficiente", por lo que precisa de "una aclaración".

Por ello, le pedirá que le explique "en qué papel quiere él al PNV y cómo entiende que tiene que ser esa relación que él aboga porque sea normalizada, e institucional y fluída con el PNV y con el presidente del PNV".

Además, dijo que López le tiene que decir "o blanco o negro", porque que le diga que quiere "una relación normalizada con el PNV no casa con insultos al PNV por parte de un portavoz de un grupo parlamentario que soporta un Gobierno y, por lo tanto, al lehendakari, Patxi López, y que tiene que ver también con enturbiar".

"Hay quien, en este país, entiende esto como un juego. Pues, mire, que jueguen, pero no con el PNV", aseveró, para advertir de que, "mal ejercicio hacemos si intentamos buscar réditos partidistas enturbiando, previamente, las relaciones con aquellos con los que se dice que se quiere tener una relación normalizada".

En esta línea, insistió en que "el lehendakari es el responsable institucional máximo de esta Comunidad Autónoma y el secretario general del PSE", y debe "aclararle" si cree "que esto obedece a un juego de escenificaciones, de comunicación, a una necesidad de enturbiar el ambiente o no".

Por ello, señaló que su pretensión es "centrarse en lo que realmente afecta e interesa a este país", como son "las cuestiones del día a día, pero también las cuestiones estratégicas de desarrollo del autogobierno".

"Esto es lo que yo planteé también el 9 de junio pasado en la única entrevista que hemos mantenido el lehendakari López y yo. Y voy a esta reunión el viernes, de la misma manera que fui a la reunión primera y única que hemos celebrado. Hoy, con una convocatoria del lehendakari, asistiré, pero sin orden del día", indicó.

En este sentido, aseguró que desconoce cuáles son los temas sobre los que López quiere hablar con él, "siendo él quien ha convocado esta reunión", y apuntó que asistirá al encuentro "con un ánimo positivo y constructivo".

GRAN ACUERDO ESTRATEGICO

No obstante, precisó que también planteará "un gran acuerdo estratégico, que hace ya más de 30 años se alcanzó, para institucionalizar y para desarrollar el autogobierno", pero consideró que ahora es necesario volver a plantearlo.

"Yo no sé de qué quiere hablar el lehendakari López", dijo, para precisar que, "en función de lo que me encuentre en dicha reunión por parte del lehendakari, atenderé a lo que él haga como planteamientos".

En esta línea, precisó que, si Patxi López "se deslizara por ese emplazamiento que hizo ya a finales de año de intentar abrir un debate sobre el modelo de sociedad vasca, etc, a futuro, pues eso el PNV ya lo tiene trabajado".

"Ahí el lehendakari López nos va a encontrar con un modelo de contrato social, además, explicitado así por parte del PNV ya hace ahora dos años", manifestó.

En este sentido, señaló que tienen "los deberes hechos" y lo que le preocupa "es que el lehendakari López tenga que valerse de los deberes que tiene hechos el PNV para presentar un programa que no ha presentado ni siquiera al Parlamento vasco en el día de hoy".

"Lo ha presentado ocho meses después a 260 cargos públicos del propio Gobierno vasco y lo ha presentado después en el Euskalduna Jáuregui a la militancia socialista. Lo ha presentado después también en una conferencia en Madrid, pero no ha presentado esas líneas básicas al Parlamento vasco hasta que han sido el PNV y Aralar, como grupos parlamentarios, quienes han solicitado la comparecencia del lehendakari ante la Diputación permanente", añadió.

Además, dijo que también se pregunta "cuál es el margen de maniobra que tiene el lehendakari, no sólo en este caso respecto al PP, sino también en relación a ese gran acuerdo estratégico necesario para el desarrollo del autogobierno, y también el margen de maniobra que tiene respecto a Madrid".

Además, señaló que no sabe "lo que tiene que ver" esto "con la campaña electoral", y en alusión a las declaraciones de representantes socialistas y gubernamentales sobre que la relación no es fluída porque Urkullu no está en el parlamento, señaló que él no se encuentra en la Cámara "como no lo han estado los presidentes de la Ejecutiva nacional del PNV a lo largo de la historia reciente".

"Yo me debo, única y exclusivamente, en primera instancia, a los compromisos adquiridos con la militancia del PNV, y luego, con el desarrollo del proyecto que yo quiero para el conjunto de la sociedad vasca, en representación del PNV. Y yo represento, no sólo a un grupo parlamentario en el Parlamento vasco, sino al Grupo Vasco en el Congreso y en el Senado, a la parlamentaria europea, a tres diputados generales, y a un montón de alcaldes y concejales, y al conjunto de la militancia del PNV, que es quien me ha elegido", concluyó.