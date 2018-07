Urkullu (PNV) pide a afiliados que se pronuncian sobre la candidatura a lehendakari que respeten los procesos internos

Actualizado 22/09/2008 15:54:36 CET

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, pidió hoy a los afiliados de su partido "que se pronuncian públicamente" sobre la posible candidatura jeltzale a lehendakari, "que respeten los procesos internos".

En una entrevista concedida a Punto Radio, recogida por Europa Press, Urkullu pidió que "se respeten los procesos y los procedimientos internos que tenga el PNV, sin que eso signifique ni que se está a favor o en contra de nadie, sino que tenemos unos procesos".

En este sentido, recordó que, no sólo ha sido "un afiliado" como Xabier Arzalluz, ex presidente del EBB, el que ha afirmado públicamente que "había mucha gente que no quería que Ibarretxe fuera candidato", sino que "ha habido otros afiliados que también se han manifestado estos días pasados" sobre este asunto.

Precisamente, la semana pasada la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, apostó porque sea Juan José Ibarretxe el próximo candidato del PNV a lehendakari. "Si me preguntan quién es mi candidato favorito, por supuesto que creo que el lehendakari es un magnífico candidato", señaló la número dos del Gobierno vasco.

Por ello, Iñigo Urkullu reclamó "a los afiliados que se pronuncian públicamente, que respeten los procesos internos". "Todos sabemos qué carga tiene lo que cada afiliado pueda decir públicamente y la transcendencia que puedan tener sus palabras", indicó. En este sentido, apuntó que el partido está sometido "a un procedimiento, a unos procesos y a unos calendarios, sin más".