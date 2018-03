Van Morrison, cabeza de cartel de la jornada del viernes del Azkena Rock Festival y Joan Jett, el sábado

Publicado 08/03/2018 16:27:23 CET

BILBAO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Van Morrison será el cabeza de cartel de la jornada del viernes del Azkena Rock Festival y Joan Jett encabezará la jornada del sábado. Este encuentro tendrá lugar en Mendizabala, Vitoria, los días 22 y 23 de junio de 2018 y ya se pueden comprar las entradas de día del festival a un precio de 59 euros.

Según ha informado la organización, el viernes, 22 de junio, aparte de Van Morrison, actuarán: MC50- Tour 50 aniversario, Dead cross, Nebula, Man or astro-man?, Thee hypnotics, The allnighters, The soul jacket o Tutan come on.

En la jornada del sábado destacan: Joan Jett and the Blackhearts, Mott the hoople, Gluecifer, Turbonegro, The beasts of bourbon, The dream syndicate, The James Taylor quartet, Nuevo catecismo católico, Lords of altamont, Sol lagarto o Mamagigi's. El bono para los dos días cuesta 115 euros más gastos.