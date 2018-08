Yllana lleva al Campos Elíseos de Bilbao "The Opera Locos", un espectáculo que fusiona ópera y comedia

Publicado 12/08/2018 11:43:23 CET

BILBAO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Yllana representará entre el 24 y el 28 de agosto en el teatro Campos Elíseos de Bilbao "The Opera Locos", un espectáculo que fusiona la ópera con la comedia, según ha destacado su director artístico, David Ottone.

En declaraciones a Europa Press, Ottone ha afirmado que están "encantadísimos" de poder representar esta obra en la Semana Grande bilbaína, y ha añadido que el público "sale emocionado y se ríe" tras contemplar una propuesta que juzga "redonda".

"Un productor de Berlín nos dijo que nuestra obra es ópera pero sin las partes aburridas", ha resaltado. "The Opera Locos" apuesta de este modo por los "mejores momentos" de la ópera fusionados con la historia una troupe "decadente" de cantantes de este género que van a ofrecer un concierto, y en donde se "tejen" historias de amor y pasión para ofrecer un "the best of the best" del mundo de la ópera. "Ojalá cree muchos aficionados a este género", ha manifestado Ottone.

Durante el espectáculo, de una hora y veinte minutos de duración, se interpretan piezas como 'Nessum Dorma' y 'La Reina de la Noche' dentro de una estética "muy potente" que toma como inspiración el Circo del Sol y Bob Wilson.

Ottone, que visitó hace unos meses Bilbao junto a Mayumaná y su show "Rumba", "que funcionó muy bien", ha señalado que "The Opera Locos" es un espectáculo "perfecto para el disfrute de los bilbaínos en ese momento de fiesta".