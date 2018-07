La Diputación de Cáceres aprueba el funcionamiento de una nueva central de contratación

Publicado 26/12/2013 12:29:41 CET

CÁCERES, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha aprobado los trámites de funcionamiento de una nueva central de contratación que tiene como fin una mayor eficiencia administrativa y el abaratamiento de costes.

Una aprobación que ha tenido lugar en el último pleno ordinario del año en la Diputación de Cáceres, en el que este asunto ha contado con la abstención del Grupo Socialista.

Durante su intervención, el portavoz del equipo de Gobierno de la diputación, Saturnino López Marroyo, ha señalado que la nueva central de contratación es un "sistema consolidado" que lleva dándose desde el año 2009 que tiene como fin "una mayor eficiencia administrativa y un abaratamiento de costes".

A través de esta nueva central, se realizan contratos de servicios o encomiendas de gestión, entre otros. Además, a partir de ahora, todos los municipios tendrán una aplicación informática, así como la creación de una nueva unidad con personal y una mayor transparencia en el control de la administración.

Por parte del Grupo Socialista, su portavoz, Carlos Labrador, ha señalado que la abstención se debe a que "aunque por una parte puede ser beneficioso en el tema del ahorro para los ayuntamientos que de adhieran a ella, no sabe qué pasará con los pequeños y medianos comercios".

En la contrarréplica, Lopez Marroyo ha recalcado que "no entiende" la decisión de abstenerse por parte de la oposición ya que, a su juicio, este asunto "se dirige a pequeños, medianos y grandes comercios".

OTROS ASUNTOS

Durante el pleno, también se ha aprobado de manera unánime un expediente de reprogramación y modificación del proyecto de Inserción Social Laboral 'Isla 2013' ya que se ha visto reflejado un aumento en el importe total de 300.000 euros y un aumento en el plazo de ejecución del mismo.

De esta manera, este proyecto pasa de un montante total de unos 2,9 millones de euros a unos 3,3 millones de euros, mientras que el plazo de ejecución para el mismo aumenta hasta el 30 de septiembre de 2015.

En esta línea, la diputada socialista, Rosario Cordero, ha mostrado su "alegría" ante este aumento en la partida para el proyecto 'Isla 2013', al tiempo que ha solicitado al equipo de Gobierno de la diputación "que se atiendan las demandas en formación de toda la comarca".

Asimismo, también se ha aprobado de manera unánime una rectificación por un error del acuerdo plenario del pasado 28 de noviembre del presente mes, sobre actuaciones de 'Mejora de la Capacidad, Calidad y Seguridad de las Infraestructuras del Transporte' dentro del Proyecto de Gestión Sostenible de Recursos Naturales.

ASUNTOS URGENTES

Ya en el apartado de asuntos urgentes, el diputado socialista y alcalde del municipio de Cañamero, Carlos Bravo, ha leído un manifiesto en defensa de la continuidad de la oficina del Sexpe en esta localidad.

Cabe señalar que esta oficina se trasladará al municipio cacereño de Logrosán. En este sentido, Bravo ha leído este manifiesto realizado por la Plataforma Ciudadana contra el traslado de la oficina del Sexpe de Cañamero a Logrosán, formada por más de 700 personas y en la que se pide que se de un paso atrás en dicho trasladado.

Durante la lectura de esta manifiesto han estado presente distintos vecinos de esta localidad y que forman parte de dicha plataforma, no obstante, el equipo de Gobierno de la diputación no ha votado a favor de esto ya que, en palabras de López Marroyo, "no es competencia de la Institución Provincial".

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por otro lado y en el apartado de ruegos y preguntas, el diputado socialista Carlos Labrador, ha rogado que se abone "cuánto antes" la paga extra de diciembre del pasado año, mientras que el portavoz del grupo socialista de la diputación, Miguel Ángel Morales, ha aprovechado la ocasión para recalcar que hay que trabajar "en busca de una equidad para la prestación de servicios pero sin tener en cuenta signos políticos".

Como respuesta, el presidente de la Diputación de Cáceres, Laureano León, ha asegurado que "se trabaja sin tener en cuenta el signo político", mientras que sobre la paga extra "hasta que no haya una sentencia firme no se abonará".