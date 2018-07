Una exposición del madrileño David Rocaberti en Cáceres muestra la interacción del hombre con el medio natural y urbano

Actualizado 26/01/2011 10:36:36 CET

CÁCERES, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una exposición del artista madrileño David Rocaberti que se podrá ver en Cáceres a partir de este jueves, 27 de enero, muestra en dos series la interacción del hombre en el medio natural y en el medio urbano.

La exposición se inaugurará este jueves a las 20,30 horas, en la Sala 'El Brocense' de la capital cacereña, según ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Las dos series que muestra tienen al hombre en su medio como enlace, de manera que 'So big yet so small' refleja la "eterna y desigual lucha" de la humanidad contra el medio natural, el ser humano como algo "insignificante" en su medio.

Mientras, en 'Urbis et urbanitas' el protagonista se mueve en el medio urbano, la ciudad es "testigo diario" del devenir de sus gentes, que "tan habituados a ella apenas la perciben". El artista, con su cámara, capta instantes que nos trasmite para su reflexión.

David Rocaberti, nacido en Madrid en 1973, realizó estudios de Ciencias Políticas y Sociología, completados con el Master Internacional de Fotografía Documental de EFTI en 2006-07, donde recibió enseñanzas de algunos de los "mejores" fotógrafos de la actualidad, de la talla de Cristina García Rodero, David Alan Harvey, Mary Ellen Mark, Ramón Massats, José Manuel Navia, Carlos de Andrés y un "largo etcétera de magníficos profesionales".

Simultanea su trabajo personal y su faceta expositiva con los encargos que recibe de medios, principalmente de prensa diaria y publicaciones y agencias nacionales e internacionales.