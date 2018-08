El 'Alcazaba Festival' de Badajoz vende el 90 por ciento de las entradas a una semana de su celebración

Publicado 20/07/2018 12:20:45 CET

BADAJOZ, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Alcazaba Festival' que se celebra los próximos días 27 y 28 de julio en Badajoz ha vendido el 90 por ciento de las entradas a una semana de su celebración con el espectáculo 'Love the 90's', en homenaje a la música de la última década del siglo XX, y con el concierto del violinista Ara Malikian, dentro de su gira 'The incredible world tour of violin'.

Así lo ha avanzado el director del 'Alcazaba Festival', Carlos Lobo, para quien "ya" se puede decir que "va a ser un éxito rotundo" la primera edición de este festival y que las expectativas generadas "se están cumpliendo", a la vez que ha vaticinado que "jamás se va a ver algo igual en Badajoz", en cuya Alcazaba se montará un escenario de casi 40 metros de ancho y a la que llegarán 16 tráileres con montaje, pirotecnia e iluminación.

De este modo, ha invitado a quienes están "indecisos" a que acudan el próximo fin de semana a la primera edición de este festival, que se celebrará en la Alcabaza de la capital pacense, "que ha venido para quedarse y para continuar en la ciudad de Badajoz" y en el que los conciertos a cargo de 15 artistas nacionales e internacionales se combinarán con una zona de gastronomía con una decena de 'food truck'.

Lobo ha señalado además que las puertas se abrirán a las 19,00 horas y que el 'Alcazaba Festival' arrancará a las 21,00 horas el día 27 con 'Love the 90's' y artistas como Rozalla, Twenty 4Seven, Taleesa, Alexia o Alice Deejay, entre otros, y el día 28 con Ara Malikian y su show, que está cosechando éxitos en teatros y recintos de todo el mundo.

UN FESTIVAL CON NOMBRE PROPIO

Por su parte, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Pizarro, ha dado las gracias a Carlos Lobo por "dar por fin un nombre a la ciudad de Badajoz", que "por fin cuenta con un festival con nombre propio" y en relación al cual ha confiado en que sea "una revolución".

A falta de una semana, ha agregado, la capital pacense se encuentra a un 95 por ciento de ocupación hotelera, de manera que el 'Alcazaba Festival' "no solamente va a revolucionar el interior de la Alcazaba", el "buque insignia" del patrimonio de la ciudad, sino la localidad "completa", al tiempo que ha mostrado el apoyo del ayuntamiento a las "apuestas" de empresarios y emprendedores como Carlos Lobo.

Asimismo, Pizarro ha invitado a disfrutar del festival y a hacerlo "de manera responsable" dado que se celebra en la "joya más preciada" de la ciudad, acerca de lo cual ha subrayado que esta semana se ha celebrado una Junta Local de Seguridad para velar por la seguridad de este certamen.

En materia de seguridad, Carlos Lobo ha precisado que se ha dispuesto un "gran" dispositivo de seguridad y que su empresa está "sumamente asentada" por trabajar en sitios emblemáticos como la Alcazaba, que "casi con toda seguridad" no sufrirá "ningún daño" y que contará con un vallado perimetral en su interior que se completará con seguridad propia del festival "para que nadie ni entre ni salga del recinto que está acotado para dicho festival".

QUINTA AZABACHE

El también director del 'Stone and music festival' y 'Extremúsica' ha destacado que estos dos certámenes junto con el 'Alcazaba festival' se "embarcan" en una nueva iniciativa social y solidaria al sumarse, ofreciendo apoyo económico y difusión, al proyecto emprendido por la asociación sin ánimo de lucro 'Quinta Azabache', dedicada a la adopción de perros abandonados.

El representante de esta asociación, Miguel Reynolds, ha agradecido la ayuda de estos tres festivales y del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros para este proyecto con el que pretenden dar una "segunda oportunidad" a los perros abandonados adiestrándolos para hacer servicios a la sociedad en lugares como centros de mayores o con personas con discapacidad.