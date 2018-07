Ayuntamiento de Badajoz afirma que obras en despachos de Alcaldía eran necesarias para "adaptarlos a los nuevos tiempos"

Actualizado 10/12/2008 19:04:39 CET

BADAJOZ, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz defendió hoy, a través de un comunicado de prensa, que las obras realizadas en los despachos de Alcaldía en el consistorio pacense eran "necesarias", pues dichas dependencias "no se habían adaptado a los nuevos tiempos en más de veinte años".

De esta manera, el ayuntamiento de la capital pacense respondió al edil del Grupo Municipal Socialista Miguel Ángel Segovia, quien, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada hoy, criticó al equipo de gobierno de Badajoz por el "despilfarro" de 89.000 euros de dinero público en la reforma de estos despachos y en "otra serie de gastos".

En el comunicado de prensa, el consistorio explicó que las dependencias en cuestión "no son simplemente dos despachos, sino la suma de los despachos que engloban el de ellos mismos y el de sus secretarías".

En concreto, indicó que la reforma en el despacho del alcalde, Miguel Celdrán, incluyó la de su secretario particular y la del personal administrativo, y que los trabajos en el del ex-concejal de Seguridad Ciudadana de Badajoz, José Antonio Monago, comprendieron "el suyo propio, el de su secretaria y la salita de espera para visitas".

GESTIÓN "IMPECABLE"

Según detalló, en el despacho de Celdrán se repuso la pintura de los techos, "con la complejidad del artesonado", y se cambió del papel que forraba las paredes, así como diversas instalaciones eléctricas. En el de Monago, en cambio, se ha "convertido un espacio inservible de la primera planta del Palacio Municipal en despacho de secretaría y salita de espera de visitas, lo que incluía obra de albañilería", agregó.

El Ayuntamiento aseguró que el costo de esas obras "ha sido el que es" y que la cuantía "está dentro de los precios habituales en el sector". En todo caso, subrayó que el proceso "ha sido limpio, transparente y administrativamente impecable".

Respecto al mobiliario de oficina, el consistorio detalló que en el despacho del alcalde "sólo se cambió la alfombra y las cortinas, más algunas lámpara", y para Monago, dijo, el cambio "fue igual de básico", con la sustitución de mesas, sillas y mesa de reunión. El resto del material se colocó en el espacio de secretarías y en la sala de espera.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las obras fueron realizadas en 2007, el consistorio pacense preguntó al edil socialista por qué, después de transcurrido más de un año de este desembolso, "pide austeridad", pues "por aquel entonces, según el PSOE, no había crisis", ironizó.

OTROS GASTOS

En relación a los otros gastos a los que Segovia hizo referencia en la rueda de prensa de hoy, el ayuntamiento de la capital pacense recalcó que el caso de Fitur "ya está suficientemente debatido" y defendió que "siempre" quiso "ir con la Junta, pero no a cualquier precio, por ejemplo, amortizando, como imagen de Badajoz, un prado donde pastaban media docena de vacas".

Respecto al coche oficial de Alcaldía, el consistorio pacense preguntó que "si hay algún problema" con el hecho de que el alcalde haya cambiado de vehículo "diez años y trescientos mil kilómetros más tarde" y, añadió, que dicha decisión también se tomó hace casi un año.

Sobre las estatuillas de Godoy, citadas por el concejal socialista, comentó que son unas réplicas de la que hay en la Plaza de Minayo y que fueron adquiridas como obsequio a las primeras autoridades.

Finalmente, propuso al PSOE de Badajoz que fije dónde se pone el límite o a quién se le suprime un contratos de publicidad en los medios de comunicación, en referencia a las críticas de Miguel Segovia por el gasto municipal "en propaganda", que el edil socialista cifró en más de 763.000 euros.

"Obviamente el cinismo en política les lleva al todo vale y, la ignorancia, al atrevimiento con un aliño de buenas cargas de demagogia; si quieren que se vaya por ese camino, lo haremos pero, mientras tanto, expliquen lo que está ocurriendo en España, expliquen el crecimiento del paro, la desaceleración económica y el dispendio y despilfarro que mantienen mientras endeudamos el futuro de todos, y no desvíen la atención, no insulten, no jueguen a las medias tintas y empiecen su deseo de buenas prácticas ganándose el sueldo que cobran de las instituciones", concluyó.