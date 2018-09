El Ayuntamiento de Cáceres y la Junta se reunirán para abordar el servicio de autobuses urbanos al nuevo hospital

Publicado 14/09/2018 13:09:02 CET

Se modificará una línea o se creará otra nueva y no se descarta tener que ampliar la flota de vehículos

CÁCERES, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura mantendrán en las próximas semanas una reunión para abordar las necesidades del servicio de transporte de autobuses urbanos al nuevo hospital ya que, con la apertura del centro hospitalario, será necesario modificar alguna línea o crear otra nueva, y no se descarta tener que ampliar la flota de vehículos, un gasto que asumirían las arcas municipales.

Esas son las opciones que baraja el equipo de Gobierno local que necesita saber qué servicios se trasladarán finalmente al nuevo hospital para calcular el número aproximado de usuarios y poder determinar las frecuencia de paso de los autobuses. Además, es necesario conocer cómo son los viales de acceso y dónde está previsto que paren los autobuses para diseñar las nuevas líneas que prestarán servicio al centro hospitalario.

"En función de la previsión de usuarios que vaya a tener el hospital se tomará la decisión de abrir una nueva línea o modificar alguna de las existentes. Por eso es importante esa reunión en la que espero que se ponga encima de la mesa toda la información técnica necesaria", ha indicado este viernes el portavoz del Ejecutivo cacereño, Rafael Mateos, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

En cualquier caso, estos cambios obligarán al ayuntamiento a modificar el actual contrato con la empresa concesionaria de autobuses urbanos, Subus, y "posiblemente" haya que adquirir nuevos vehículos para prestar el servicio, con lo que el ayuntamiento deberá asumir esos gastos al tener la competencia en transportes públicos urbanos.

"El día que se abra el hospital Cáceres, quienes tengan que llegar a ese centro hospitalario deben hacerlo en condiciones dignas", ha subrayado Mateos, quien no obstante, ha criticado a la Junta de Extremadura porque, a su juicio, la inminente inauguración del centro sin estar acabados los accesos definitivos, responde a "una carrera de para hacerse la foto antes de las elecciones". "Todas las inversiones que vengan a Cáceres, bienvenidas sean, pero que no se engañe a los cacereños porque será un medio hospital y hace seis meses no estaban previstos los accesos", ha sentenciado.

De hecho, la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres aprobó ayer mismo una modificación del Plan General Municipal (PGM) que afecta al sector del trazado para el viario de acceso al Hospital Universitario de Cáceres, una vez que la Junta ha proyectado unos nuevos accesos al hospital.