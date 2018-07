Cada extremeño gastará este año de media alrededor de 56 euros en el Sorteo de Navidad

Actualizado 06/12/2011 12:47:26 CET

MADRID/MÉRIDA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cada extremeño gastará este año una media de 56,7 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, según la cifra de consignación por habitante a 21 de octubre de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). No obstante, esta cantidad es sólo estimativa, ya que el dato no será definitivo hasta que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos, el próximo 21 de diciembre.

A nivel nacional, cada español gastará este año una media de 71,2 euros en comprar décimos para dicho sorteo. Los más de 70 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

Así por ejemplo, el año pasado la consignación por habitante a 25 de octubre fue de 68,6 euros por habitante, mientras que finalmente el gasto real por persona en Lotería de Navidad fue de 57,6 euros.

Para este año, la previsión es que aumenten las ventas, según la directora de marketing del portal de venta de lotería Ventura 24, Zuriñe Sáez de Viteri, debido, entre otros factores, a la crisis económica que atraviesa el país junto a la posibilidad que existe de ganar premios más grandes. Este año, el Gordo repartirá más dinero que nunca, 400.000 euros al décimo.

La comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es La Rioja, con una media de 106,31 euros, seguida de Castilla y León (102 euros), Asturias (96,4 euros), Aragón (91 euros), Madrid (85,8 euros), País Vasco (85,2 euros), Comunidad Valenciana (80,2 euros), Cantabria (76,6 euros), Castilla La Mancha (74,1 euros), Murcia (72,4 euros) y Cataluña (70,1 euros).

Mientras, los que menos van a gastarse este año son los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (16,9 euros) y Ceuta (17,1 euros).

En término medio se encuentran las regiones de los de Baleares (40,5 euros), Canarias (42,5 euros), Andalucía (49 euros), Extremadura (56,7 euros), Navarra (57,9 euros) y Galicia (70 euros).

En 2010, los españoles gastaron 2.694 millones de euros en lotería, alrededor de 57,65 euros por persona, siendo los riojanos los que más se gastaron con 84,26 euros de media por persona, seguidos de los habitantes de Catillas y León (81,56 euros), Asturias (78 euros), Aragón (70,8 euros), País Vasco (68,7 euros), Comunidad Valenciana (63,7 euros) y Castilla La Mancha (61,2 euros).

Por comunidades autónomas, donde más Lotería de Navidad se va a vender previsiblemente es en Madrid (554,7 millones de euros consignados a 21 de octubre), seguido de Cataluña (526,8 millones de euros), Andalucía (410,7 millones de euros), Comunidad Valenciana (410,3 millones de euros), Castilla y León (261 millones de euros), Galicia (196 millones de euros), País Vasco (185,7 millones de euros), Castilla La Mancha (155,5 millones de euros) y Aragón (122,6 millones de euros).

Mientras, los que menos Lotería de Navidad tienen consignada son Melilla (1,2 millones de euros), Ceuta (1,3 millones de euros), La Rioja (34,2 millones de euros), Navarra (36,9 millones de euros), Baleares (44,8 millones de euros), Cantabria (45,4 millones de euros), Extremadura (62,7 millones), Canarias (90,1 millones de euros), Asturias (104,5 millones de euros) y Murcia (105,9 millones de euros).