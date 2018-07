Cetarsa asegura que realizará el "mayor esfuerzo financiero y de precios" en la adquisición del tabaco

Actualizado 27/01/2010 17:55:39 CET

La empresa asegura que es "la primera interesada en el mantenimiento de la actividad" en el cultivo y la transformación

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Española de Tabaco en Rama S.A. (Cetarsa) aseguró hoy que realizará el "mayor esfuerzo financiero y de precios" en la adquisición del tabaco, y señaló que en la actualidad "trabaja en la elaboración de estas tablas de precios para lo que mantiene abiertas negociaciones con sus clientes".

En nota de prensa, Cetarsa aseguró entender la "inquietud" del sector productor ante el cambio en el modelo de ayudas a este cultivo y recordó que "este proceso ha obligado a introducir importantes cambios en la negociación de las empresas transformadoras con proveedores y clientes".

En cualquier caso, la compañía aclaró que "no ha hecho hasta la fecha ninguna declaración sobre los precios que vayan a aplicarse en la campaña 2010", y explicó que en este proceso lo que se fija "no es el precio medio por kilo de tabaco, sino la tabla de precios según calidades del tabaco que se vaya a contratar para la campaña".

Una tabla de precios en la que Cetarsa trabaja en su elaboración, para lo que mantiene abiertas negociaciones con sus clientes, aunque en este sentido recordó que "las multinacionales se enfrentan a una situación muy distinta a campañas anteriores".

Según aseveró, las multinacionales "tienen que compatibilizar sus decisiones de precios en un nuevo contexto, sin prima acoplada", con las decisiones que tomen en cada país los otros agentes que operan en el sector, como los transformadores y cultivadores con el apoyo de la Administración.

Apuntó Cetarsa que en la actualidad, no hay ningún otro país europeo productor de tabaco que haya hecho públicas sus ayudas al cultivo, o haya negociado sus tablas de precios. "Esta situación obliga a mantener abierto el precio comercial dado que las multinacionales no cerrarán un acuerdo para Europa en tanto no se concreten las negociaciones sobre ayudas abiertas en cada uno de estos países", aseveró.

En este sentido, Cetarsa recordó que el proceso de negociación con productores y clientes se lleva a cabo "en un contexto de máxima confidencialidad, dado que es una empresa que compite con otros operadores nacionales y extranjeros en la compra de tabaco en el mercado europeo".

En este contexto, la compañía se mostró "convencida de la continuidad del cultivo en los próximos años", y aseguró que "llevará a cabo el máximo esfuerzo financiero y de precios en la adquisición de tabaco, en lo que es una apuesta más en su contribución a la continuidad del cultivo en Extremadura y en España".

Finalmente, la compañía aclaró, ante el "debate suscitado", que es "la primera interesada en el mantenimiento de la actividad en el cultivo y la transformación del tabaco al ser su razón de ser como empresa pública".