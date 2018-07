Constituida la 'Mesa contra el ruido' en Cáceres sin la presencia de las asociaciones vecinales

Publicado 20/06/2018 13:12:26 CET

CÁCERES, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'Mesa contra el ruido' de Cáceres, un órgano técnico que pretende encontrar soluciones para conciliar el derecho al ocio y al descanso de los vecinos en las zonas de copas, ha quedado constituida este miércoles sin la presencia de las asociaciones vecinales que habían sido convocadas, las de La Madrila y la calle Pizarro, que son las dos más afectadas por este problema.

Ambas asociaciones habían sido invitadas pero cuando se ha dado inicio a la constitución de la mesa no estaban presentes. Sí han participado miembros del Gobierno local como la alcaldesa, Elena Nevado, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Mateos, así como responsables de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, puesto que es la unidad del Seprona la encargada de hacer las mediciones de ruido y la que tiene competencias en medio ambiente. También ha asistido una representación de los principales hosteleros con negocios en las zonas afectadas.

La alcaldesa ha lamentado que no hayan participado los vecinos en esta primera reunión, pero ha recordado que se pueden incorporar en cualquier momento porque, en este asunto, "es importante el consenso y el asesoramiento de todos". "La puerta la tienen siempre abierta y deben ocupar ese espacio porque este es un tema de responsabilidad compartida", ha añadido en declaraciones a los medios tras la primera reunión de la mesa.

"Actuar de forma unilateral no es una solución y la concurrencia de todos los actores implicados es clave y por eso invito a la participación y a diálogo a quienes viven en el día a día un problema que queremos atajar y solucionar", ha añadido la regidora.

En este sentido, la intención del equipo de Gobierno es crear un órgano municipal propio, que se aprobará en el próximo Pleno del mes de julio, para "combatir" un problema como el ruido en las zonas de bares de la ciudad y, desde el Ejecutivo cacereño se apuesta por esta mesa técnica como "el lugar adecuado para articular las medidas que generen la convivencia en paz que todos perseguimos", ha subrayado Nevado.

ESPACIO DE CONVIVENCIA

La idea es poner en común propuestas que sirvan para hacer de Cáceres "un espacio de convivencia para todos" y , por ello, en esta mesa se debatirán medidas concretas que sirvan para dar una respuesta a todos los agentes implicados, vecinos, hosteleros y los ciudadanos que disfrutan del ocio.

Mientras tanto, se seguirá cumpliendo la normativa actual sobre ruidos y se seguirán incoando expedientes sancionadores "a todo el que infrinja la ley", pero Nevado ha aclarado que "no se trata de ser un gobierno coercitivo sino activo, y que ponga encima de la mesa medidas que den soluciones a problemas concretos".

La Policía local, que es la encargada de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, sigue abriendo expedientes sancionadores a locales o eventos que no cumplen la normativa de ruidos. "Hay que cumplir los límites de ruido y no se pueden sobrepasar", advierte la alcaldesa que subraya que, cuando se autoriza a una empresa la celebración de una actividad si no cumple con este asunto, se expone a una multa.

Cabe recordar que esta 'Mesa contra el ruido' ya se formó en el año 2012 pero no avanzó en sus resoluciones. De hecho, este asunto llevó al banquillo a la anterior alcaldesa Carmen Heras, el concejal Carlos Jurado y once hosteleros de La Madrila que han sido condenados por un juzgado por el problema del ruido. La sentencia ha sido recurrida a la Audiencia Provincial.