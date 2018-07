EU dice que es "preferible" convocar elecciones si el PP tiene que aceptar aspectos de "dudoso cumplimiento" en los PGEx

Actualizado 06/12/2011 16:03:24 CET

MÉRIDA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Extremadura Unida (EU), partido en coalición con el PP, asegura que, si para aprobar los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) hay que aceptar cuestiones de "dudoso cumplimiento", es "preferible disolver el Parlamento--regional-- y convocar elecciones".

EU se ha mostrado "partidario" de escuchar a todas las fuerzas políticas y "tratar de consensuar" unas cuentas "acordes con la "realidad presente", pero ha dicho al líder de la coalición PP-EU, José Antonio Monago, que, "si para aprobar los presupuestos" de 2012 "hay que aceptar condiciones de dudoso cumplimiento o que vayan contra el bien" de la región y "contra" el programa electoral conjunto, es "preferible disolver el Parlamento y convocar elecciones en Extremadura".

"RESPONSABILIDAD, SENSATEZ Y GENEROSIDAD"

En nota de prensa, Extremadura Unida ha pedido al Gobierno de Extremadura y a los grupos políticos "responsabilidad, sensatez y generosidad" en el proceso de diálogo para avanzar en la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2012, que comienza este miércoles.

Cabe recordar que la Agrupación de Diputados IU-Verdes-Siex y el Grupo Parlamentario Socialista han registrado una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la comunidad para 2012.

EU en dicha nota solicita "responsabilidad" porque Extremadura "se juega mucho", toda vez que la "caída de ingresos y el nivel de endeudamiento encorsetan" la elaboración de las cuentas y ha dejado "poca capacidad de maniobra, sobre todo si se quiere llevar a cabo una política realista, sin gastar más de lo que se puede pagar".

Igualmente, instan a tener "sensatez" porque el arco parlamentario, "sin mayorías absolutas", requiere de esta "cualidad en todos los participantes en la negociación, sin dejarse llevar por intereses partidistas o desavenencias del pasado".

"Debemos ser conscientes de que no se deben elaborar y aprobar unas cuentas, sin tener garantías de que los ingresos previstos al final se materializaran, no tiene sentido elaborar cuentas con previsiones o datos ficticios, que a veces no se materializan como ya ha sucedido y en parte nos llevó a la situación en que nos encontramos", asegura Extremadura Unida.

Asimismo, solicitan de las partes que participan en este proceso de diálogo "generosidad" y "altura de miras", ya que es "necesario" sentar unas "bases sólidas y realistas" para que Extremadura inicie el camino de la "recuperación económica y la generación de empleo".

Finalmente, Extremadura Unida ha mostrado su apoyo al Gobierno extremeño en la defensa de estos presupuestos.