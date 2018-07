Fernández Vara replica al alcalde de Mérida que "muchos" de los compromisos de la Junta con la ciudad "están encauzados"

Publicado 12/07/2018 13:15:24 CET

BADAJOZ, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha replicado al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que "muchos" de los compromisos adquiridos por la Junta de Extremadura con la capital extremeña están "encauzados".

De esta manera, Vara se ha referido a que las infraestructuras educativas están "encauzadas", a que los accesos al Polígono de El Prado se van a iniciar "próximamente", al posible traspaso del Conservatorio o a infraestructuras deportivas como la reciente inauguración de un campo de fútbol en el Polígono Nueva Ciudad.

"Dicho esto no quiero que sea la justificación, es decir, prefiero que los alcaldes ejerzan como tales y defiendan los intereses aunque en un momento dado puedas pensar tú que te has llevado un coscorrón que no te merecías", ha dicho Vara, que ha expuesto que "siempre" va a defender el papel que desarrollan los regidores "sean de cualquier color político" y que "hacen bien en defender lo que tienen que hacer".

De igual modo ha sostenido que un alcalde "tiene que poner los intereses de su ciudad por encima de cualquier otra consideración" y en el caso de Mérida y su regidor del hecho de que compartan organización política al ser preguntado por las críticas del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, con respecto a que no se haya aprobado la declaración de Interés Turístico Regional para el Carnaval Romano y a que, en opinión del primer edil emeritense, la Junta ha cumplido "muy pocos compromisos",

A este respecto, Vara ha defendido que en Extremadura ha habido unos alcaldes "excepcionales, excelentes" y "no solo" del PSOE, sino del PP, Izquierda Unida o de los Regionalistas y "si hay alguno de ellos que han sido excelentes Antonio Rodríguez Osuna lo es", sobre el cual ha dicho que conoce "de primera mano cuál es su trabajo".

Asimismo ha hecho hincapié en que ha sido una legislatura "complicada" y que Osuna "lo sabe también" como "lo saben el resto de alcaldes" dado que su Ejecutivo ha tenido que "transitar desde un déficit excesivo hacia una normalización de las cuentas públicas", ante lo cual ha reconocido que "no todo" lo que a le hubiera gustado lo hubieran "podido hacer".

"Pero también es verdad que al inicio de esta legislatura le otorgamos a los alcaldes varios instrumentos esenciales para poder dar respuesta a los ciudadanos", ha incidido acto seguido, para citar que el Empleo Social o los Mínimos Vitales "no son rotondas" pero "son respuestas".

Dos iniciativas que lleva en su "haber en esta legislatura" y que va a defender "también por encima de cualquier otra consideración", según ha afirmado Vara, que ha comentado que le tiene "mucho cariño" a Osuna y que "estos son gajes del oficio".

ACAMPADA EN PRESIDENCIA

Por otro lado y preguntado por las familias que han acampado frente a la Presidencia de la Junta de Extremadura en Mérida, el presidente del Ejecutivo autonómico ha mostrado "todos" sus "respetos" para ellos y ha recordado que "siempre" les dice que si necesitan "alguna cosa" están allí.

No obstante, ha reconocido que "no porque estén allí los problemas se van a enfocar de una manera diferente" dado que "si tiene solución se va a dar la solución estén acampados allí o no", al tiempo que ha considerado que le gustaría que "no hubiera problemas" y que la gente no tuviera que hacer uso de esos mecanismos "porque no tuvieran ningún problema". "Desgraciadamente los problemas existen, ellos creen que ése es el mejor camino y yo lo respeto", ha concluido.

Guillermo Fernández Vara ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en la celebración del VIII Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio en el Colegio de Abogados de Badajoz.