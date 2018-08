Fragoso está a la espera de cómo se pronuncie el Supremo sobre Badajoz tras la sentencia relativa al comercio de Cáceres

Publicado 19/07/2018 13:56:19 CET

BADAJOZ, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha afirmado que está "a la espera" de cómo se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la capital pacense, tras la sentencia dictada por el Alto Tribunal que anula la resolución administrativa de la Junta de Extremadura de abril de 2016 por la que se revocaba la declaración de Cáceres como Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales.

A preguntas de los periodistas sobre dicha sentencia, Fragoso ha reconocido que se "alegra" por los cacereños y ha recordado que el recurso presentado por la ciudad de Badajoz fue posterior al de Cáceres porque también lo fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

De igual modo, y aunque no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que se dictamine de forma similar acerca de la capital pacense, ha expuesto que promete que, si no tuviera "confianza" en que "pudieran dar la razón" a la ciudad, "no" se hubiera ido en casación al Supremo.

"Uno suicida no es, a partir de ahí evidentemente son los magistrados los que tienen que evaluar cada una de las cuestiones", ha concluido Fragoso, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que ha presentado el Plan de Impulso 2018 de la ciudad.