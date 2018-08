Gallardo cree que el PP puede "dar las gracias" por la marcha del alcalde de Guadiana por quitarle "la extrema derecha"

Publicado 27/07/2018 15:34:38 CET

Los populares dicen que sus "puertas" están "abiertas" pero le reclaman a Antonio Pozo Pitel el acta de diputado provincial

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado sobre la marcha del PP del alcalde de Guadiana del Caudillo y ahora diputado provincial no adscrito, Antonio Pozo Pitel, que el partido le tiene que "dar la gracias" porque le ha "quitado a la extrema derecha", a la vez que ha defendido que "no tiene ninguna justificación" que se mantenga "ni un día" más en la Institución provincial.

A preguntas de los periodistas por su parecer ante las críticas de Pozo Pitel sobre que el PP "no planta cara" a la Diputación de Badajoz y su presidente en materia de memoria histórica, Gallardo ha expuesto con ironía que "en ese caso" en el PP le "tienen que dar las gracias" porque ha "centrado" a la formación y le ha "quitado a la extrema derecha".

En relación al regidor de Guadiana del Caudillo y a la reestructuración de las comisiones informativas de la diputación, en las que el PP pasa a contar con un diputado más y que ha sido aprobada este viernes en pleno, el portavoz del Grupo Popular en la diputación, Juan Antonio Barrios, ha señalado a los medios que dicho grupo tiene un diputado menos que el que le dieron las urnas y "sobre todo" en el caso de los diputados provinciales, que son votados por los concejales de los distintos partidos judiciales.

Así, ha considerado esta reestructuración presentada por Gallardo es "muy oportuna" porque, de esa forma, el Grupo Popular no pierde "ninguna representatividad en las comisiones", a la vez que ha comentado que "no es novedosa" y que en su ayuntamiento se dio un caso similar tras la salida de un concejal del PSOE que pasó a ser no adscrito y ante lo cual hizo "la misma propuesta" aumentando en uno el número de integrantes de las comisiones informativas. "Se pierde una representatividad que no nos han dado las urnas", ha razonado.

"Las puertas del Partido Popular están abiertas para que entre, para que salga, nosotros nos quedamos con lo mejor que hemos tenido en estos tres años que hemos trabajado conjuntamente pero, repito, pensamos que el acta debe ser del Grupo Popular porque así lo han querido los ciudadanos del partido judicial de Badajoz, que es al que pertenece", ha abundado Barrios.

UN TRÁNSFUGA CON VOZ

En declaraciones a los medios tras la sesión plenaria de este viernes de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo ha incidido sobre Pozo Pitel que es un "tránsfuga" y que, como tal, la Ley antitransfuguismo determinó cuál era la figura del diputado no adscrito y la "imposibilidad de tener grupo propio" pero no de voz. "En ese sentido va a tenerla como no puede ser de otra forma", ha asegurado.

"Creo profundamente en la democracia y vivimos en una democracia de partidos y para ser diputado provincial te tiene que elegir el partido, mire usted, yo soy partidario de que dimitiera también como alcalde de Guadiana porque los ciudadanos le eligieron bajo la lista del Partido Popular", ha expuesto Gallardo acto seguido.

De igual modo, ha afirmado que, si Pozo Pitel defiende que "presentó su cara", "alguna justificación de índole personal puede tener" pero que "desde el punto de vista de la ética ninguna tiene". No obstante y sobre el hecho de que se mantenga como diputado provincial, ha sostenido que "no tiene ninguna justificación ni desde la ética, ni desde la honradez, ni política ni personal, mantenerse ni un día en la Diputación Provincial".

"Pero, conociendo al señor Pozo Pitel, sabiendo el ideario que defiende que es un ideario fascista desde el punto de vista que defiende a la Fundación Franco y a todo lo que representa la dictadura, pues no me extraña que se quede como diputado no adscrito", ha agregado, para asegurar que no va a permitir que el Grupo Popular "se sienta perjudicado porque uno de sus miembros se ha decidido ir".

Por esta razón, ha dicho, ha presentado la mencionada propuesta de reorganización de las comisiones "para que el Grupo Popular siga manteniendo la misma proporcionalidad", al tiempo que ha hecho hincapié en que en cualquier caso "todos" tienen que "trabajar unidos para rechazar y evitar en un futuro el transfuguismo político" que, a su juicio, "es la mayor de las deslealtades a los ciudadanos" y "el mayor timo que se le puede hacer a la gente: que te presentes bajo unas siglas, que votan esas siglas y que tu decides irte y encima quedarte con el cargo".

ENFRENTAMIENTO VERBAL

Cabe destacar que en la sesión plenaria de este viernes, Antonio Pozo Pitel ha anunciado que "por las circunstancias que se han dado esta semana" no ha podido asistir a una comisión y le ha llegado la documentación del pleno este mismo viernes, por lo que su sentido del voto en todos los puntos del día sería la abstención.

Posteriormente, durante el turno de preguntas, Pozo Pitel ha expuesto que el 24 de abril Gallardo requirió al Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo para que en el plazo de tres meses acreditara ante la diputación el cumplimiento de las "imposiciones" de la "arbitraria, política y sectaria" Comisión de Expertos "creada para cumplir sus caprichos con su memoria histórica personal", ante lo cual ha interpelado a Gallardo si va a seguir con el expediente administrativo.

También le ha preguntado si, en caso afirmativo, firmará la resolución o "pondrá de pantalla algún diputado" con el fin de cubrirse las espaldas ante "posibles acciones judiciales", en relación a lo cual Miguel Ángel Gallardo ha dicho que su "voz no es la de los ciudadanos de la provincia, sino la de una parte de Guadiana" y que los ciudadanos decidieron que el PP en la diputación tuviera diez miembros y él "ha decidido sustraerle uno".

Asimismo, le ha trasladado que la democracia "es bastante más generosa" con él de lo que él "es con la democracia", porque "no cree" en la misma, al tiempo que ha defendido sobre sus críticas a la Comisión de Expertos que "vive en una realidad paralela" y que "por eso es caballero de honor" de la Fundación Francisco Franco. "Podría hacer un gesto y ahora que se habla tanto del cadáver del generalísimo lo mismo podría hasta ofrecerle espacio", ha añadido con ironía.

Tras la intervención de Gallardo, Pozo Pitel ha querido intervenir por alusiones pero el presidente de la diputación le ha replicado que se trata de un turno de preguntas por lo que le ha denegado la palabra, protagonizando ambos un duro enfrentamiento verbal que ha concluido al pasar a otro asunto.