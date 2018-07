Griñán asegura que no le produce "temor" alguno el recurso de Extremadura contra el Estatuto de Andalucía ante el TC

Actualizado 27/01/2010 15:24:49 CET

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán Martínez, indicó hoy en Mérida que no le produce "temor" alguno "todo lo que suponga el funcionamiento de las instituciones constitucionales" en el país, en referencia al recurso de promovido por la Junta de Extremadura contra el nuevo Estatuto de Autonomía andaluz, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

"No me produce ningún temor todo lo que suponga el funcionamiento de las instituciones constitucionales, no me puede producir ningún temor, en absoluto, yo creo que para eso está el ordenamiento jurídico y el principio de legalidad", sentenció el dirigente andaluz al ser preguntado por este asunto en una rueda de prensa celebrada en Mérida junto a su homólogo extremeño, Guillermo Fernández Vara.

En cuanto a su opinión específica acerca del recuso planteado por Extremadura, a propósito de las competencias sobre la cuenca del río Guadalquivir, indicó que va en la mima línea que la respuesta de la administración andaluza, ya planteada tras la interposición del recurso por parte extremeña.

"Si me preguntan por mi opinión, es que nosotros hemos entendido, así como consta en nuestra respuesta al recurso, que la transferencia otorga competencias sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren por el territorio de Andalucía y sin perjuicio de la planificación del ciclo hidrológico", observó.

Del mismo modo sostuvo que las competencias sobre las aguas del Guadalquivir que recoge el Estatuto de Andalucía no suponen un obstáculo a "la normativa básica" en esta materia ni tampoco a "la normativa de interés general", concluyó.

Griñan visitó hoy la región extremeña con motivo de un encuentro mantenido con el presidente de Extremadura para la firma de un acuerdo de colaboración y optimización de recursos entre ambas regiones en diversas materias.