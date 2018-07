IU Extremadura presenta una iniciativa en el Parlamento regional para pedir la retirada de la ley

Publicado 26/12/2013 14:43:45 CET

MÉRIDA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de IU-V-Siex ha presentado una propuesta en el Parlamento de Extremadura para pedir la retirada del anteproyecto de ley del aborto aprobada por el Consejo de Ministros, ya que a su juicio "atenta contra la libertad de las mujeres".

El coordinador general de Izquierda Unida Extremadura y portavoz del grupo parlamentario de IU, Pedro Escobar, ha informado sobre la presentación de esta iniciativa este jueves en una rueda de prensa, en la que ha considerado que con esta ley, "el PP va a tocar un tema que no necesita ser tocado como es la vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo".

Para Escobar, la ley actual "ha normalizado la situación en España con respecto a otros países europeos" y "no ha creado ninguna alarma social", por lo que ha considerado que el gobierno del PP se ha propuesto reformar grandes asuntos que necesitaban una revisión, como la educación, la justicia o la administración local, pero siempre "empeorando lo que había".

El anteproyecto de ley del aborto "del señor Gallardón", según el coordinador de IU Extremadura, "atenta contra la libertad de las mujeres", ya que según ha aseverado, la maternidad "es un derecho, no puede ser una obligación que cae del cielo, ni el fruto de un error".

Así, y aunque a este proyecto "aún le falta mucho tiempo" de tramitación parlamentaria, afirma Pedro Escobar, "reduce a la mujer a un sujeto absolutamente pasivo, pone al médico en el ojo del huracán y, desde luego, no va a resolver ningún problema porque no existía ningún problema con esa ley". "Dejen las cosas como están y no creen un problema donde no lo había", añade Escobar.

Para mostrar este rechazo al anteproyecto de ley del aborto, IU ha presentado una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea instando al gobierno central a su retirada. Con esta iniciativa, según Pedro Escobar, IU quiere que Extremadura "se sume a esa serie de comunidades que ya han dicho no a esa ley del señor Gallardón" y espera que lo haga en el primer pleno de 2014.

Escobar considera que este anteproyecto, si se llega a aprobar, "abrirá las puertas a una serie de situaciones que creíamos superadas" como "la clandestinidad, con lo cual no habrá garantías sanitarias, a los viajes a otros países y la píldora del día después estamos seguros que se va a vender mucho más", según informa IU.

El coordinador de IU Extremadura ha reiterado que la vigente ley "no invita a las mujeres a interrumpir su embarazo" sino que les reconoce el derecho a decidir sobre su maternidad que debe ser "libre y responsable".

Finalmente, Pedro Escobar ha destacado que la intención del ministro Gallardón es hacer una ley "confensional" del aborto, "que impone a todas las mujeres una visión determinada de la vida, mientras que la ley vigente apuesta por la libertad". Para Escobar, "con la presentación de esta ley" el PP paga "a determinados sectores que tienen mucho poder en este país y es una concesión que el Partido Popular hace a los sectores más conservadores de la iglesia española".