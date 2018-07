La Junta da a conocer que hay "cuatro" grupos interesados en instalar grandes proyectos de ocio en Extremadura

Publicado 10/07/2018 13:44:27 CET

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha dado a conocer que hay "cuatro" grupos inversores interesados en instalar grandes proyectos de ocio en la región, al tiempo que ha recalcado que la Legio, la norma que está en tramite para este tipo de instalaciones, no se hizo "con nombres y apellidos de alguien".

Gil Rosiña se ha pronunciado de esta forma este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas en Mérida, tras las últimas informaciones que apuntan a que el promotor de un parque de ocio en La Siberia estaría buscando otros emplazamientos fuera de la región para situar este proyecto, momento en el que ha asegurado que la Administración autonómica nunca ha hablado de ningún "proyecto en concreto".

"Ha salido una noticia pero pueden salir veinte que la Junta de Extremadura, que es un gobierno, va a seguir con su hoja de ruta trazada, y no confirmamos, ni desechamos, no, no, porque es que la Junta de Extremadura nunca ha hablado de ningún proyecto en concreto", ha aseverado.

De esta forma, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha insistido en la importancia de que la región pueda contar con una normativa para dar respuesta a la posible instalación de este tipo de proyectos, razón por la que el pasado mes de marzo, ha dicho, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, presentó la Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio).

Así, y con la Legio, la administración autonómica, ha dicho, preparaba las "bases legales y jurídicas" para que las "potencialidades" de la región pudieran ser aprovechadas y para que no "siga arrastrando siempre los mismos déficits", que son los industriales, los de creación de empleo y, por tanto, de "generación de esperanza y futuro para quienes se quieren quedar en Extremadura".

En este sentido, la portavoz de la Junta ha indicado que el Ejecutivo regional está haciendo la parte que le "compete" como gobernantes y que la Asamblea está en estos momentos en una parte "muy importante" de la tramitación de la norma, ya que este viernes termina el plazo para que los grupos presenten enmiendas parciales a la Legio.

"Vamos a hacer bien nuestras tareas y nuestros deberes, los del Gobierno y los de los grupos parlamentarios, que es dotar a Extremadura de un marco jurídico que nos permita, atendiendo a cómo se está desarrollando el turismo de manera internacional, en aquello que está cogiendo auge, que nosotros no nos quedemos atrás", ha indicado.

Asimismo, y sobre las "potencialidades" con las que cuenta la región, ha reiterado Gil Rosiña, que éstas no han cambiado desde el pasado mes de marzo, fecha en la que se presentó la Legio, hasta el momento actual ni con las noticias que se han "podido leer".

Por ello, ha dicho que la "voluntad" de la Junta y del grupo que la sustenta en la Asamblea de Extremadura es ser capaces de dotar a la región de un marco jurídico que permita, en el caso de que haya distintos grupos inversores que "miren a Extremadura", que la región esté preparada legalmente para no "perder oportunidades".

De la misma forma, Gil Rosiña ha confiado en que los trámites que quedan pendientes de la Legio culminen con un "acuerdo", porque está "convencida", ha dicho, de que los grupos parlamentarios miran "con preocupación que pudiéramos perder un tren".